Lockdown. Prof. Antczak: wobec pandemii należy podjąć zdecydowane działania

Prof. Adam Antczak kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w rozmowie z PAP odniósł się do obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce. - To już mogą być efekty tych niepokojów społecznych, to może być ich odzwierciedlenie - ocenił, dodając, że podczas protestów dystans społeczny nie jest przestrzegany.