Lichocka zwróciła się do Tuska. "Barbarzyński pomysł nie przejdzie"

- To, co może zrobić opozycyjna obecnie większość, by zmienić media publiczne, to złożyć projekt ustawy dot. porządku medialnego i próbować ją przeforsować przez parlament, uzyskać na to wsparcie pana prezydenta. To są jedyne działania, które w ramach i granicach prawa, może przedsięwziąć Donald Tusk - oświadczyła w piątek na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Joanna Lichocka.