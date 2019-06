Lekarze i rodzice "pozwolili odejść" nastolatce w Holandii. To nie była eutanazja

Holenderska nastolatka Noa Pathoven zmarła. Formalnie to nie była eutanazja, jak podało wiele mediów na świecie. Lekarze pozwolili dziewczynie umrzeć z głodu. Zrobili to na prośbę cierpiącej pacjentki i jej rodziców.

Ta tragiczna historia rozpoczęła się już 6 lat temu, gdy wówczas 11 letnia dziewczynka padła ofiarą napaści seksualnej na szkolnej imprezie. Trzy lata później została zgwałcona przez dwóch mężczyzn. Do końca życia walczyła z uczuciem zbrukania, zdiagnozowano u niej zespół stresu pourazowego (PTSD), depresję i zaburzenia odżywiania).

Noa upubliczniła swoje przeżycia. Opublikowała autobiografię, dzieliła się przeżyciami w mediach społecznościowych. Podkreślała, że starała się przełamywać milczenie i skłaniać młodych skrzywdzonych seksualnie ludzi do otwierania się i poszukiwania pomocy.

Dziewczyna przegrała swoją walkę

Ostatecznie rodzice przystali na prośbę córki, aby została odłączona od aparatury podającej jej substancje odżywcze. Do końca życia znajdowała się pod opieką paliatywną i otrzymywała leki uśmierzające cierpienia. W ostatnim wpisie do fanów na mediach społecznościowych napisała, że "kochać, to pozwolić odejść".