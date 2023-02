Lawina w Białym Jarze. Apel do narciarzy

"Ważny apel do narciarzy, snowboardzistów i turystów, którzy mimo zagrożenia i zakazów wydawanych przez KPN poruszają się w terenie lawinowym. W sytuacji, gdy spowodujecie zejście lawiny i uda się wam uniknąć zagrożenia, informujcie o tym GOPR. Pozwoli to do minimum ograniczyć narażenie zdrowia i życia uczestniczących w akcji ratowników" - czytamy w komunikacie.