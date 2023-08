Ładowarka do telefonu. Czy zostawiona w gniazdku zużywa prąd?

Owszem, ładowarki zużywają niewielkie ilości prądu, nawet gdy nie ładują telefonu, ale jest to zużycie na tyle małe, że wiele mierników nie jest w stanie go zarejestrować. Może sięgać od 0,09 W do 1 W, a w skrajnych przypadkach do 2,4 W. Roczne koszty związane z tym niewielkim zużyciem mogą wynieść kilka złotych.