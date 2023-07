Młyny Rothera dumą Bydgoszczy. Miał być hotel, a jest piękny Park Kultury

220 tysięcy turystów rocznie

Odrestaurowane budynki dawnych młynów cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno bydgoszczan, jak i turystów. - Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera to instytucja, której celem jest wypełnianie życiem odrestaurowanego XIX-wiecznego kompleksu Młynów Rothera. Młyny to miejsce pulsującego miejskiego życia. To miejsce dające impuls oraz przestrzeń do działania. Instytucja działa, aby wnosić świeżość w miejską tkankę i budować kulturę codzienności. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera stopniowo rozwija działalność i zachęca do tego, żeby spędzać w nim twórczo i aktywnie czas - na warsztatach, wydarzeniach i wystawach - przekazał nam wiceprezydent Bydgoszczy.