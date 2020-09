Kryzys w koalicji. Michał Wójcik: Trudno sobie wyobrazić bardziej lojalnego partnera niż Solidarna Polska

- Trudno sobie wyobrazić bardziej lojalnego sojusznika niż Solidarna Polska. My razem jesteśmy od 5 lat we wspólnym projekcie Zjednoczonej Prawicy i proszę sobie sprawdzić, jak wyglądały głosowania parlamentarzystów SP. Prawie w 100 proc. - 99,9 proc. - wszystkich głosowań tak samo jak PiS - zapewnił wiceminister Wójcik.

- To my zrobiliśmy tak, jak jest w programie PiS. Nie ma zgody, by jakikolwiek polityk był ważniejszy niż pani, czy inny obywatel - przekonywał Wójcik. - Ziobro jest Prokuratorem Generalnym stoi na straży praworządności - dodał.