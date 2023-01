Kowalski nie zostawia suchej nitki na rządzie. Jest reakcja rzecznika

Wprost natomiast krytykował zarówno postawę rządu wobec Brukseli, jak i Andrzeja Dudy wobec wcześniejszych ustaw Zbigniewa Ziobro. - Praprzyczyną obecnych problemów z wymiarem sprawiedliwości, z tym bałaganem w sądownictwie jest to, że w 2017 roku zostały postawione weta do ustaw sądowych Zbigniewa Ziobro i rozpoczęto wieloletni, trwający, upokarzający dialog z Brukselą, który doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy - stwierdził Kowalski.