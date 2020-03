Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie 2020. Michał Dworczyk o Andrzeju Dudzie na TikToku

Michał Dworczyk skomentował możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich Polaków. - Jest przestrzeń do dyskusji w tym aspekcie, rozmawiajmy. Wprowadzone zmiany poszerzają możliwość udziału w wyborach. Nie chcemy nikogo narażać. Rząd robi wszystko, aby epidemia była jak najmniej dotkliwa dla Polaków - mówi na antenie TVN24.

Szef Kancelarii Premiera skomentował możliwość przesunięcia wyborów prezydenckich 2020 przez koronawirusa. - Nie robi się tego wtedy, jeśli ktoś tak uzna. Są na to konkretne przepisy. Wprowadzony jest stan epidemii. Korzystamy z rozwiązań z 2008 r., wprowadzonych przez rząd PO-PSL. To były dobre przepisy - uważa.

- Powinniśmy się przygotowywać do różnych przedsięwzięć jak wybory czy egzamin ósmoklasisty. Nie wiadomo, jak długo będzie trwała epidemia i jak rozwinie się sytuacja. W najbliższym czasie dostaniemy odpowiedź, co będzie możliwe, a co nie. W sprawie przełożenia wyborów kluczowa będzie opinia ministra zdrowia - kontynuuje.