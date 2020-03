Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk odpowiada Jurkowi Owsiakowi. "Nasza wola współpracy jest nadal aktualna". Jest jedno "ale"

Do sprawy odniósł się szef KPRM Michał Dworczyk. "W ubiegły piątek przedstawiciele WOŚP zostali poinformowani o gotowości udzielenia rządowego wsparcia w ramach mostu powietrznego identycznego dla wszystkich NGOs, samorządów, etc. Do dziś żaden pracownik organizacji nie wrócił do nas z deklaracją współpracy" - napisał minister Dworczyk na Twitterze.