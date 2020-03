Koronawirus w Polsce. Jest pomoc dla bohaterów Powstania Warszawskiego

- Wszystkie działania wynikają ze wzrostu liczby zarażeń koronawriusem w Polsce. To wirus szczególnie groźny dla osób starszych, ze zmniejszoną odpornością na infekcje, do których należą bohaterowie Powstania Warszawskiego – ludzie po 90. roku życia. Teraz szczególnie potrzebują oni naszej pomocy, naszego wsparcia w najprostszych, codziennych obowiązkach, jak zrobienie zakupów czy transport indywidualny do lekarza z pominięciem transportu publicznego - mówi Wirtualnej Polsce Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.