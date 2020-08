Koronawirus w Polsce. Bunt pacjentów w żółtej strefie

Jeśli to koronawirus, lepiej już umrzeć wśród swoich we własnym domu. Nie pójdziemy do szpitala na testy - takie słowa od osób mających objawy COVID-19 już kilkakrotnie usłyszał Marek Sobolewski, lekarz rodzinny pracujący w rejonie Białej Podlaskiej. Część jego pacjentów buntuje się przeciwko wykonaniu testów i skierowaniu do szpitala.

Koronawirus w Polsce. Punkt pobrań wymazów do testów na COVID-19 (PAP, Fot: PAP/Piotr Nowak, Piotr Nowak)