Koronawirus w Polsce. Strefa czerwona i żółta z nowymi powiatami. Są zmiany

- W ostatniej partii było 19 obszarów, a aktualnie na liście jest ich 18 - poinformował wiceminister Cieszyński. Jak podał, na liście czerwonej znalazło się miasto Jastrzębie-Zdrój, które do tej pory było przypisywane do strefy żółtej.

Tam też doszło do modyfikacji. Powiat pszczyński został dopisany do strefy żółtej z listy czerwonej. Z kolei ze strefy zielonej do żółtej przeniesiono: powiat raciborski, powiat limanowski, miasto Biała Podlaska, powiat grajewski oraz nowotarski.