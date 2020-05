Koronawirus Indie. Małpy ukradły próbki krwi z laboratorium

Koronawirus Indie. Małpy ukradły próbki krwi

Jak informuje "New York Post" do sytuacji doszło na terenie kampusu państwowej uczelni medycznej w Meerut, niedaleko Delhi. Grupa małp zaatakowała pracownika laboratorium medycznego, które przeprowadza badania na obecność koronawirusa. Do tego małpy ukradły kilka próbek krwi, jakie miały być przeznaczone do badań.