Konwencja PiS w Łodzi. Jarosław Kaczyński: ani purpura, ani Oskar nie uchroni przed odpowiedzialnością za pedofilię

PiS jest w stanie poprzeć komisję, która będzie badać sprawę pedofilii, ale nie tylko w Kościele, ale we wszystkich środowiskach - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji wyborczej PiS w Łodzi. - Ani purpura, ani Nobel, ani Oskar, ani światowa sława nie uchroni przed odpowiedzialnością za tę straszną zbrodnię - zapewniał prezes PiS. - Ale jeśli chcemy to zjawisko wyplenić potrzebne jest zwycięstwo PiS - dodał.

- W polityce, w kampaniach wyborczych, pewne rzeczy trzeba powtarzać. Trzeba uświadamiać wszystkim, jaka jest stawka tych wyborów, Dopiero ta świadomośc może prowadzić do udziału w wyborach do glosowania na pis. My w tych wyborach możemy zrobić pierwszy krok do tego, by obronić się przed róznymi niebezpieczeństwami. Pierwsze z nich, to polska złotówka - mówił prezes.

- Polska złotówka to fortyfikacja, gdyby zostało wprowadzone euro, to ta fortyfikacja zostałaby zniszczona - mówił prezes.

Jako drugie niebezpieczeństwo prezes wymienił "pozbawienie nas prawa do wychowania własnych dzieci i wnuków". - By nie byłydemoralizowane i seksualizowane. Musimy obronić dzieci, polskie rodziny - mówił Kaczyński.

- Trzecia sprawa to nasza polityka socjalna - stwierdził prezes PiS. - To wszystko, co uczyniliśmy, by wszystkie grupy polskiego społeczeństwa żyły lepiej niż kiedyś - dodał.

Prezes twierdził, że te socjalne zdobycze będą zagrożone nawet wtedy, gdyby ci, którzy chcą rządzić Polską, chcieli to utrzymać. - Bo oni nie potrafią tego zrobić, oni nie potrafią rządzić - mówił Kaczyński.

Prezes PiS nawiązał także do tematu uchodźców. - Czy państwo chcecie, by były w naszym kraju strefy, gdzie rządzi szariat? Jeśli chcemy tego uniknąć musi wygrać Prawo i Sprawiedliwość - mówił Kaczyńki.

Kaczyński wspomniał także o temacie, który w mijającym tygodniu - po emisji filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" - budził najwięcej emocji: pedofilii w Kościele.

- My jesteśmy w większości katolikami i popieramy Kościół. Ale to nie oznacza, że chcemy tolerować jakąś patologię w Kościele - zapewnił Kaczyński. - Ale dzisiaj toczy się gra, której hipokryzja przekracza granice, próbuje się wmówić, że my, formacja, która robi wszystko, by zatrzymac pedofilię, jest odpowiedzialna za pedofilię w Kosciele. To jest kłamstwo. Są tacy, którzy bronili i bronią pedofilii, to jest PO i jej sojusznicy - dodał.

- I myślicie, że oni chcieli poprzeć radykalne zaostrzenie tej walki? Nie. Próbowali zerwać obrady, wyszli z sali, wypuszczali tych swoich harcowników, których nazwisk nie chcę nawet wymieniać - mówił Kaczyński.

- Oni się zasłaniaja państwową komisją ds. pedofili w Kościele. PiS jest w stanie poprzec komisję, która będzie badać sprawę pedofilii, ale nie tylko w Kościele, ale we wszystkich środowiskach - zadeklarował prezes PiS. - Bo jest sporo środowisk, można powiedzieć, specjalnej troski. Ani purpura, ani Nobel, ani Oskar, ani światowa sława nie uchroni przed odpowiedzialnościa za tę straszną zbrodnię - zapewniał prezes PiS. - Ale jeśli chcemy to zjawisko wyplenić potrzebne jest zwycięstwo PiS - dodał.

Prezes PiS został nagrodzony gromkimi brawami przez zgromadzonych na sali.

- Nasi przeciwnicy mogą cofnąć wszystko to, czego dokonaliśmy, a aby to się nie stało, PiS musi zwyciężyć, musimy kontynuować naszą politykę - stwierdził kolejny mówca - premier Mateusz Morawiecki. - Każdy głos ma znaczenie, bo gdyby nie te głosy, nie byłoby dziś programu Rodzina 500+, walki z przestępcami i innych naszych osiągnięć - tłumaczył.

- Trzeba iść na wybory, postawić krzyżyk przy liście nr 4, bo inaczej ktoś może postawić krzyżyk na naszych reformach - zachęcał premier.

Morawiecki mówił także o planach rządu. - Pomimo niskiego bezrobocia, chcemy obniżać je jeszcze bardziej. Dlatego wprowadzamy zerowy PIT dla młodych. Chcemy ułatwić znajdowanie pracy, stąd m.in. projekt przywracania połączeń autobusowych, które ułatwią przemieszczanie się - wyliczał.

Premier wspomniał także o roszczeniach ofiar Holokaustu wobec Polski. - Jeśli ktoś mówi, że Polska powinna wypłacić komuś jakiekolwiek odszkodowania, to my mówimy, że nie ma na to naszej zgody i nie będzie jej tak długo, jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość - zapewnił Morawiecki. - Gdyby doszło do odwrócenia i zamiany kata i ofiary, to będzie pośmiertne zwycięstwo Hitlera. Nigdy się na to nie zgodzimy - dodał.

Po godzinie 18 w Łodzi wystartowała kolejna konwencja regionalna PiS pod hasłem: "Polska sercem Europy". Bierze w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes partii Jarosław Kaczyński oraz 800 działaczy partii z regionu. Na konwencji zaprezentowani zostali także kandydaci PiS z okręgu łódzkiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.