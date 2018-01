Konstanty Radziwiłł: 2017 to rok wyjątkowo dobrych zmian dla służby zdrowia

Minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł, odnośnie protestu lekarzy rezydentów zapewnia, że "na razie dramatu nie ma, sytuacja jest pod kontrolą". Dodał również, że nic mu nie wiadomo, by jakikolwiek oddział szpitalny został zamknięty z powodu protestu lekarzy.



Konstanty Radziwiłł dodał, że nie twierdzi, że "każdy lekarz powinien pracować ponad miary i ponad swoje siły". - Jeśli chodzi o młodych lekarzy, jest jeszcze jeden aspekt. Dobrej medycyny i doświadczenia w tym zawodzie nie da się zdobyć od ósmej do piętnastej. Wiedzą to wszyscy starsi lekarze. Każdy indywidualnie powinien ocenić swoje możliwości, i do tego dostosować ilość podejmowanej pracy - dodał.