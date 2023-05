Koniec pandemii COVID-19? WHO: globalny stan zagrożenia dobiegł końca

Ważny komunikat ws. COVID-19. Ogłosił go szef WHO

- Najgorszą rzeczą, jaką każdy kraj może teraz zrobić, jest wykorzystanie tej wiadomości jako powodu do utraty czujności, demontażu systemów, które zbudował, lub wysłania wiadomości swoim obywatelom, że nie ma co się martwić koronawirusem - podkreślił szef WHO.