Koniec ataków z PiS na Dudę? Prof. Antoni Dudek: prezes zrozumiał

Myślę, że prezes Jarosław Kaczyński zrozumiał, że ataki i fala hejtu, która wylewała się w kierunku prezydenta Andrzeja Dudy ze strony niektórych zwolenników dobrej zmiany, może całkowicie zniechęcić głowę państwa do jakiegokolwiek wspierania Zjednoczonej Prawicy - uważa prof. Antoni Dudek.

Zdaniem politologa nie bez powodu w liście prezesa PiS do członków ugrupowania znalazły się słowa o konieczności rekonstrukcji rządu ze względu na podkreślenie roli prezydenta Andrzeja Dudy w zwycięstwie obozu prawicy w ostatnich wyborach. Prof. Dudek w rozmowie z "Super Expressem" stwierdza, że gdyby prezydent przestał wpierać PiS to "dla obozu rządzącego byłaby to katastrofa:.

- Gdyby Andrzej Duda doszedł do wniosku, że skoro jest atakowany, to nie interesuje go już druga kadencja, tylko robi, co chce, to PiS miałby gigantyczny problem z wprowadzeniem jakichkolwiek ustaw - wyjaśnia prof. Antoni Dudek.