Konflikt Rosja-Ukraina. Biden chce uderzyć w Putina.

Wciąż rośnie napięcie na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Widmo nowej wojny w Europie było jednym z głównych tematów wtorkowego spotkania Joe Bidena z dziennikarzami. Prezydent Stanów Zjednoczonych był pytany m.in. o to czy jego administracja rozważa nałożenie sankcji, które miałyby uderzyć bezpośrednio we Władimira Putina. - Tak, biorę to pod uwagę - odparł Biden.