Donald Trump nakłada sankcje na Iran. Uderzą w Ajatollacha

Ajatollah Ali Chamenei ma być objęty amerykańskimi sankcjami, których nałożenie zapowiedział prezydent USA. Donald Trump zdradził, że ich celem będą też najbliżsi współpracownicy duchowego przywódcy Iranu.

Donald Trump w poniedziałek podpisał rozporządzenie nakładające nowe sankcje na Iran. Prezydent USA zrobił to mimo wiszącej nad krajami groźby wojny.

W rozmowie z dziennikarzami Trump zdradził, ze nowe sankcje obejmą duchowego przywódcę Iranu, Ajatollaha Alego Chameneiego. On i jego współpracownicy zostaną prawdopodobnie pozbawieni dostępu do pieniędzy z zagranicznych kont. - To będzie mocne uderzenie - zapowiedział Trump.