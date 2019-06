Trump zapowiada nowe sankcje na Iran. Nie wyklucza operacji militarnej

Prezydent USA Donald Trump zapowiada, że zrobi wszystko, by powstrzymać Iran przed użyciem broni jądrowej. W tym celu zamierza nałożyć na ten kraj sankcje. Mimo niedawnego wstrzymania operacji militarnej deklaruje, że działania zbrojne przeciwko Iranowi są wciąż możliwe.

- Nakładamy dodatkowe sankcje na Iran. W niektórych przypadkach poruszamy się powoli, ale w innych szybko - powiedział podczas konferencji prasowej amerykański prezydent. - Nie pozwolimy Iranowi zdobyć broni jądrowej. Gdy oni to zaakceptują, będą bogatym krajem, będą bardzo szczęśliwi, a ja będę ich najlepszym przyjacielem - dodał.

Prezydent USA podkreśla, że jest gotowy na deeskalację napięć w stosunkach z Iranem i jest gotowy na podpisanie z Iranem umowy, która - jak to ujął - wzmocniłaby osłabioną irańską gospodarkę. - Nazwiemy tę umowę "uczyńmy Iran znowu wielkim" - zapowiedział.

Zagraniczne media są niemal pewne, że mimo deklaracji Trumpa, kolejna wojna w Zatoce Perskiej jest przesądzona. Podkreślają, że Trump nie pozwoli na to, by Teheran "publicznie go ośmieszał". Jednocześnie zaznaczają, że władze Iranu ani myślą rezygnować z rozwoju swojego potencjału nuklearnego.