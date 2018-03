Konferencja o konstytucji. Na spotkaniu jest Andrzej Duda

Jest to kolejne wydarzenie w ramach prowadzonej przez Pałac Prezydencki kampanii informacyjnej przed referendum dotyczącej zmian w konstytucji.

Jak mówił prezydent Andrzej Duda, w Polsce system emerytalny oparty na zasadzie solidaryzmu społecznego został stopniowo zmieniony. – Pierwszy moment to 1999 r., kiedy wprowadzono drugi filar. To rozwiązanie nie jest zakłada solidaryzmu społecznego, ale radzenie sobie samemu. Tym samym, funkcjonujący system został przełamany. Drugi moment to podwyższenie wieku emerytalnego wszystkim Polakom do 67. roku życia. To było dla wszystkich dotkliwe, zwłaszcza dla kobiet na obszarach wiejskich, a trzecia sprawa to przeniesienie środków z OFE do ZUS – stwierdził.