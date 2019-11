KO zawiadamia prokuraturę ws. Elżbiety Witek. Chcą przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego

Politycy Koalicji Obywatelskiej skierowali do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. To reakcja na "anulowanie" głosowania. Posłowie domagają się przesłuchania w tej sprawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.



Po wybuchu afery ws. głosowania politycy KO zapowiedzieli, że złożą doniesienie do prokuratury. Teraz złożono doniesienie w tej sprawie. Chodzi o możliwość popełnienia przez marszałek Sejmu przestępstwa "przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy oraz o podżeganiu do działania sprzecznego z prawem przez posłów PiS".

- Po analizie zapisów materiałów, które sama kancelaria Sejmu udostępniła w formie materiału wideo i na podstawie relacji również mediów, które relacjonowały to głosowanie, wygląda na to, że doszło do złamania regulaminu Sejmu, doszło do złamania prawa - poinformował rzecznik PO Jan Grabiec na konferencji prasowej.