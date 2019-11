Lewica składa zawiadomienie do prokuratury ws. sejmowego głosowania

Posłowie Lewicy zapowiedzieli zgłoszenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Elżbietę Witek. Ich zdaniem marszałek Sejmu nielegalnie unieważniła czwartkowe głosowanie ws. wyboru członków KRS.

Lewica złoży zawiadomienie w prokuraturze ws. czwartkowego głosowania (PAP)

-Zdarzyła się rzecz bezprecedensowa. Posłowie i posłanki PiS namawiali do łamania polskiego prawa, namawiali do naprawy głosowania, które według nich zostało przegrane. Takie rzeczy mogą się zdarzać na Ukrainie, Białorusi, w państwach które przez lata nie były demokratycznymi. Dzisiaj, w Polsce nie ma możliwości żebyśmy dopuszczali do takiej sytuacji. (...) Głosowanie zostało poprawnie przeprowadzone. Jeden z asystentów Elżbiety Witek stwierdził, że wszystkie głosy zostały oddane. Lewica składa zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie - oświadczył szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.

- Przygotowaliśmy zawiadomienie z art. 231 par. 1. kodeksu karnego. Mieliśmy do czynienia z sytuacją skandaliczną - pani marszałek nie podała wyników głosowania, później nie można było podjąć reasumpcji tego głosowania - dodała rzeczniczka partii Anna Maria Żukowska.

Żukowska zapowiedziała, że Lewica do zawiadomienia doda stenogram z posiedzenia i fragment nagrania, w którym jedna z posłanek PiS mówi do Elżbiety Witek, że "trzeba anulować głosowanie, bo przegramy". - Prawdopodobnie stało się tak, że PiS przegrało to głosowanie. PiS usiłuje całkowicie opanować KRS, kierując tam wyłącznie własnych przedstawicieli - oceniła. - To nie jest loteria, to Sejm Rzeczpospolitej - dodała.

Jak twierdzi rzeczniczka Lewicy, marszałek Witek "ma jeszcze szansę naprawić swój błąd i ujawnić wynik głosowania". - My jako Lewica nie zamierzamy się na to godzić. Za każdym razem, gdy będziemy mieli wątpliwości co do procedur, będziemy je zgłaszać. (...) Nie przestaniemy walczyć o sprawiedliwość społeczną. Będziemy walczyć - zapowiedziała Magdalena Biejat z Lewicy.

