Kim był B.B. King, bohater Google Doodle w poniedziałek 16 września?

B.B. King, Król Bluesa, zdobywca 15 nagród Grammy i legenda światowej sceny muzycznej. To właśnie B.B. King, gitarzysta i wokalista bluesowy z USA został bohaterem grafiki Google Doodle w poniedziałek 16 września w 94. rocznicę swoich urodzin.

B.B. King bohaterem Google Doodle w poniedziałek 16 września (Youtube.com, Fot: Google)

B.B. King urodził się 16 września 1925 roku w Itta w stanie Missisipi w USA. Karierę muzyczną zaczynał w kościele. Śpiewał z chórami, a pierwszych akordów gitarowych uczył się od wujka kaznodziei.

W młodości B.B. King występował na rogach ulic, grając dla przechodniów. Mawiał, że w jedną noc zarabiał na ulicy więcej, niż przez tydzień na planacji bawełny.

Narodziny B.B. Kinga

Karierę muzyczną rozpoczął w 1947 roku. Przeprowadził się wtedy do Memphis i rozpoczął pracę na stanowisku DJ-a w stacji radiowej AM WDIA. Początkowo posługiwał się pseudonimem Beale Street Blues Boy, który najpierw skrócił do Blues Boy King, a ostatecznie do B.B. King. I to właśnie pod tym pseudonimem zdobył serca milionów fanów na całym świecie.

B.B. King jest jednym z trzech Królów bluesa. U jego boku tytuł ten noszą również Albert King i Freddie King. Muzyka B.B. Kinga była inspiracją dla Jimiego Hendriksa.

B.B. King i jego wykonanie "The Thrill Is Gone" zapewniły mu nagrodę Grammy w 1970 toku oraz nieśmiertelną sławę. Artysta zdobywał Grammy aż 15 razy (Najlepszy Album Bluesowy i Najlepszy Utwór Bluesowy).

Każda z gitar, której na przestrzeni całej kariery używał B.B. King, nazywała się Lucille. Historia tego imienia pochodzi z lat 50. XX wieku, kiedy to B.B. King dawał koncert w Arkansas. Dwóch mężczyzn miało się wtedy pobić o kobietę o imieniu Lucille. Mężczyźni podczas bójki rozlali naftę, a w lokalu doszło do pożaru. B.B. King uciekł z lokalu, jednak postanowił wrócić do płonącego budynku po gitarę Gibson za 30 dolarów. Od tamtej pory każda jego gitara nosiła nazwę Lucille, aby przypominać artyście, żeby "nigdy nie robić nic tak głupiego".