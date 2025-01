Kijów reaguje na ruch USA. Wizyta wysłannika Trumpa odroczona

- Głębokie zrozumienie motywów Federacji Rosyjskiej, głębokie zrozumienie, że nie można poprosić o coś Rosji, a ona na to odpowiednio zareaguje, i rzeczywiście, konieczne jest poszukiwanie konkretnych narzędzi znaczącego wpływu na Federację Rosyjską - powiedział Podolak, podkreślając, że odroczenie wizyty to " absolutnie pozytywny sygnał ".

"Odroczenie wizyty Kellogga wskazuje również, że administracja Trumpa zagłębia się w informacje dostarczane przez agencje wywiadowcze, think tanki i tak dalej, i z większym wyobrażeniem patrzy na to, co to jest za wojna, jakie mogą być rozwiązania, jakie rozwiązania można faktycznie wdrożyć (…)" - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na Podolaka, który jest doradcą Wołodymyra Zełenskiego.