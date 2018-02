"Kiedy doszło do poczęcia?" Ciężarna premier nie wytrzymała

Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii, przewróciła oczami po pytaniu dziennikarza o datę zajścia w ciążę. Po emisji wywiadu w sieci rozpętała się burza.

Szefowa nowozelandzkiego rządu i ojciec jej dziecka udzielili wywiadu australijskiemu dziennikarzowi. To miała być zwyczajna rozmowa w ramach cyklu "60 minutes", ale nie była. Najpierw Charles Wooley rzucił kilka uwag dotyczących urody premier, a potem zapytał: "Kiedy doszło do poczęcia?"

"Co jest, k…, nie tak z tym dziennikarzem?!", G…ne dziennikarstwo!", "Seksistowskie i przerażające" – piszą dziś wściekli internauci. Australijczyk postanowił się bronić, stwierdzając, że nie pytał Ardern o takie kwestie jak mieszkalnictwo czy edukacja, bo "to nie interesuje jego widowni". Mało tego Wooley uważa, że ci, którzy go krytykują są zbyt sztywni, a on sam świetnie bawił się podczas wywiadu z premier.