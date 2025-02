Kariera po prezydenturze? Biden podpisał kontrakt

Podpisanie kontraktu oznacza ponowne nawiązanie współpracy z Creative Artists Agency (CAA), która reprezentowała go już w latach 2017-2020.

- Prezydent Biden jest jednym z najbardziej szanowanych i wpływowych głosów w sprawach krajowych i globalnych - powiedział Richard Lovett współprzewodniczący CAA w oświadczeniu. - Jego życiowe zaangażowanie w służbę publiczną to jedność, optymizm, godność i możliwości. Jesteśmy głęboko zaszczyceni , że możemy ponownie z nim współpracować - dodał Lovett.

Chociaż od zakończenia jego prezydentury mijają kolejne tygodnie, brakuje oznak, które mogłyby wskazywać, że były prezydent pracuje nad nową książką lub projektem. Podczas swojej poprzedniej współpracy z agencją talentów w 2017 roku opublikował swoje wspomnienia, które w Polsce pojawiły się pod tytułem "Obiecaj mi, tato. Rok z życia wiceprezydenta USA". Książka, która opisywała stratę jego najstarszego syna, Beau, stała się bestsellerem numer jeden na liście "The New York Times". Stała się też inspiracją do całej serii książek Bidena "American Promise".