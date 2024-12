Kara dla Kaczyńskiego za wieniec i uderzenie aktywisty. Mamy sondaż

Dodatkowo Kaczyński został oskarżony o rękoczyny wobec Komosy podczas tego samego incydentu . Zarzuty stały się podstawą do wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego prezesa PiS, co było przedmiotem gorącej debaty w Sejmie.

Wyniki sondażu pokazują znaczne zróżnicowanie opinii publicznej co do odpowiedzialności karnej Kaczyńskiego. 27,7 proc. badanych "zdecydowanie" zgadza się z postawionymi zarzutami. Kolejne 18,1 proc. "raczej" się zgadza z taką opinią. Oznacza to, że łącznie 45,8 proc. badanych popiera pociągnięcie prezesa PiS do odpowiedzialności karnej.