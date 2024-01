Kamiński i Wąsik trafili do aresztu. Tak wyglądały ostatnie godziny

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek wieczorem zostali zatrzymani przez policję. Mundurowi wkroczyli do Pałacu Prezydenckiego, gdzie wykonali nakaz aresztowania skazanych posłów PiS. Jak wyglądały ostatnie godziny przez zatrzymaniem? Zebraliśmy dla Was najistotniejsze informacje.