Otoczenie Dudy potwierdza ruch policji ws. polityków PiS. "Skandal"

- Mogę powiedzieć, że to skandal, że zatrzymują samochody ministrów. Taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie, że zatrzymywano samochody kancelaryjne i pytano się kto jedzie, kto prowadzi zaglądano do bagażników do wnętrza. Fakty są takie, że samochody, które wyjeżdżały z kancelarii, w których byli ministrowie kancelarii były zatrzymywane. Dotyczyło to np. samochodu zastępcy szefa kancelarii prezydenta - oświadczyła Grażyna Ignaczak-Bandych w rozmowie z portalem wPolityce.pl