Kałęczyn. Tragiczny wypadek pod Ciechanowem. Zginął 37-latek

Wypadek wydarzył się w miejscowości Kałęczyn pod Sońskiem ok. godz. 5 30 we wtorek. - Z nieznanych jeszcze przyczyn opel vectra zjechał do przydrożnego rowu. Samochód uderzył w przepust - mówi Wirtualnej Polsce podkom. Ewa Brzezińska, oficer prasowy komendy policji w Ciechanowie.