Jezioro Bukowieckie. Dziadek i wnuk wypadli z łodzi. Jeden z mężczyzn nie żyje

Dramat na jeziorze Bukowieckim w pobliżu Międzyrzecza. Z łodzi wypadło dwóch mężczyzn. Jeden z nich zdołał dopłynąć do brzegu. Po godzinie 11 strażacy wyłowili ciało drugiego z mężczyzn.

Do zdarzenia doszło po godzinie 6 rano na jeziorze Bukowieckim. 77-latek wraz ze swoim 28-letnim wnukiem byli na rybach. W pewnym momencie łódka przewróciła się i obaj znaleźli się w wodzie - informuje PAP.

Starszy z mężczyzn zdołał o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Pogotowie zabrało go do szpitala. Los 28-latka pozostawał nieznany. Na jeziorze trwała akcja poszukiwawcza z udziałem strażaków, policjantów oraz specjalistycznej grupy płetwonurków PSP.