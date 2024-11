"Jeżeli tylko zdrowie pozwoli". Duda o kandydacie na prezydenta

- Prezydent RP nie jest od udzielania oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów. Jako obywatel zrobię wszystko, co w mojej mocy, jeżeli tylko zdrowie pozwoli, żeby pójść na wybory i wziąć w nich osobiście udział, oddać głos, tak jak to przysługuje każdemu obywatelowi, który ma czynne prawo wyborcze - oświadczył prezydent.

Przyznał jednak, że jeżeli chodzi o "kwestie związane z polityką historyczną i kwestie pewnego patriotycznego spojrzenia na ważne dla Rzeczpospolitej zagadnienia, to jest sprawą jasną", że - obserwując chociażby uroczystości historyczne, w których w ostatnich latach brał udział - "praktycznie na wszystkich tych uroczystościach był prezes IPN".

- Dzisiaj tym prezesem jest dr Karol Nawrocki. I w związku z tym, z tego punktu widzenia, on i jego podejście do tych spraw jest mi bliskie. To jest z całą pewnością ktoś, kto w tym sensie jest bliski mojemu sercu - powiedział Duda.