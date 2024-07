Jeden z najgorszych ogrodowych szkodników. Są na niego sposoby

Pułapki i mikstury na ślimaki

Ślimaki można zachęcić do opuszczenia ogrodu, stosując pułapki i specjalne mikstury. Jednym z popularnych sposobów jest przygotowanie mieszanki z octu i piwa w proporcji 1:1. Miksturę taką wlewamy do niewielkich słoików, które zakopujemy w ziemi na poziomie rantu. Ślimaki poczują intensywny zapach i przyciągnięte nim wpadną w pułapkę. Inną metodą jest rozsypanie fusów po kawie wokół roślin. Intensywny zapach kawy jest dla ślimaków nie do zniesienia.