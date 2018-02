Jechali po włamywaczy, wpadli w poślizg. Są w szpitalu

Dwóch policjantów z Jarocina nie dostosowało prędkości do warunków panujących na drodze i wjechało do rowu. Mieli pomóc starszej kobiecie, która sądziła, że ktoś włamuje się do jej domu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Policjanci z Jarocina mieli wypadek (WP.PL)

Do wypadku doszło w okolicach Bachorzewa (woj. podlaskie). Funkcjonariusze jechali na sygnałach świetlnych i w którymś momencie wpadli w poślizg. Winę, jak podano, ponoszą oni sami. Kobieta, która zgłosiła domniemane włamanie, nie doczekała się ich przyjazdu.