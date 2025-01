IMGW ostrzega. Alarmowy stan wód

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia II stopnia dotyczące wzrostu poziomu wód w zlewniach Wkry i Redy. Ostrzeżenia te obowiązują do soboty rano w woj. mazowieckim oraz do niedzieli wieczorem w woj. pomorskim. "W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na Mławce w Szreńsku przewiduje się wzrost stanu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego" – czytamy w komunikacie IMGW.

W woj. dolnośląskim ostrzeżenia dotyczą Widawy od Namysłowa do ujścia do Odry. IMGW przewiduje dalsze wzrosty poziomu wody w Zbytowej i Krzyżanowicach. "Na przebieg zjawiska może mieć wpływ praca budowli hydrotechnicznych w rejonie Namysłowa i Zbytowej" – przekazało IMGW. Ostrzeżenia obowiązują do soboty.