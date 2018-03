Horror na ślubie. Pan młody: "od śmierci dzieliło mnie 5 milimetrów"

- Jestem wdzięczny, że to nie stało się w ciemnej uliczce, ale właśnie w takim miejscu, gdzie szybko przyszła pomoc. Pan Bóg czuwał nad nami, dzięki niemu żyjemy – mówi Sebastian Szemszur, niedoszła ofiara ataku nożownika na ślubie w Rybniku. O koszmarze opowiedział w rozmowie z reporterem Dariuszem Ostafińskim.

Sebastian opowiada o ślubnym horrorze (WP.PL, Fot: Dariusz Ostafiński)

- Przed weselem nic się nie działo – opowiada Sebastian Szemszur, który cudem uniknął śmierci po ataku nożownika na ślubie. – Nikola, moja żona, czuła jakiś dziwny niepokój, mówiła że może zdarzyć się coś złego, ale ja ją uspokajałem. Napastnika znaliśmy, był moim kolegą. Nie widzieliśmy się jednak od pół roku. Myśleliśmy, że dał sobie spokój.

Na YouTube krąży film, gdzie para składa sobie przysięgę. Nagle doskakuje do nich mężczyzna i najpierw uderza pana młodego, a później pannę młodą. W tym momencie rozlega się niesamowity krzyk. – Robiliśmy relację ze ślubu, dla tych, którzy nie mogli przyjść, ale nie wiem, kto udostępnił film w sieci – zauważa Sebastian, z którym spotykamy się w drodze na wizytę kontrolną.

Na szyi ma olbrzymi plaster. Nie może za bardzo ruszać głową. Pokazuje nam zdjęcia, które ma w telefonie. Najpierw swoje, potem Nikoli. Wyglądają makabrycznie. – Gdyby napastnik uderzył 5 milimetrów obok, to już bym nie żył – przyznaje Sebastian.

O napastniku za bardzo nie chce rozmawiać. – Modlimy się za niego – mówi. – Byłem też u jego rodziców i jak się możecie domyślać, to nie jest tam za wesoło. Znaliśmy się. Kiedy jeszcze nie byłem z Nikolą, często tłumaczyłem mu, że nie można kogoś zmusić, żeby z nim był. On nigdy nie był jej chłopakiem, ale marzył o tym. To była chora fascynacja.

"Wokół było dużo krwi"

Atak był dla nich ogromnym szokiem. – Nikola zauważyła go zanim rozpoczęła się ceremonia – stwierdza Sebastian. – Zastanawiała się, czy nie poprosić kogoś o to, by wyprowadził go z Winnicy, gdzie braliśmy ślub. Ostatecznie uznała, że lepiej nic nie robić, bo będą z tego kłopoty. Zresztą przez ostatnie pół roku nic się nie działo. Wcześniej pisał coś w mediach społecznościowych, nękał Nikolę, ale to ustało. Nie rozumiem, co stało się w jego głowie, że postanowił zaatakować.

- Na początku czułem, jakby dostał bombę z pięści w twarz – kontynuuje Sebastian. – Nie czułem, że mam jakieś obrażenia. Upadłem i zobaczyłem, że on stoi z nożem nad Nikolą. Wtedy zdałem sobie sprawę z powagi sytuacji. Kiedy jednak wstałem, to jego już nie było. Teść go odepchnął i zaatakował talerzem od perkusji, a napastnik uciekł. Złapali go na zewnątrz. W tym czasie, wspólnie z teściową, próbowałem tamować krew wypływającą z ramienia Nikoli. Wokół było dużo krwi. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę, że to moja krew, że mam ranę w szyi.

"Chciał nas zabić"

- Ludzie płakali, krzyczeli, pomocy udzielił mi zawodowy strażak – opowiada pan młody. – Cały czas byłem świadomy, tylko raz zrobiło mi się słabo. Na szczęście pogotowie było w pobliżu. Na dokładkę dostali takie zgłoszenie, że spodziewali się makabry. Żona miała trzy rany kłute, ale obyło się bez poważniejszych obrażeń. Mnie musieli naciąć, żeby dotrzeć do tętnic. Te zaopatrujące mięsień były przecięte.

Sebastian wybaczył napastnikowi. – Choć wiem, że chciał nas zabić. Tak stwierdziła zresztą prokuratura. W moim przypadku mierzył, a rana była głęboka na 10 centymetrów. W przypadku Nikoli uderzał na oślep, ale to też było groźne. Do 27 marca będę na L-4, a potem jedziemy z Nikolą na miesiąc miodowy. Oczywiście nie takie mieliśmy plany po ślubie, ale co zrobić. Dużo rozmawiamy z dziennikarzami, tłumaczymy, chcemy powiedzieć, że żyjemy dzięki Bogu oraz to, że jak ma się z nim dobre relacje, to nic złego stać się nie może.

Wybaczenie

Ceremonię ślubną dokończyli kilka godzin po ataku, już w szpitalu. – Tata mnie zachęcił, ale ja to samo miałem w głowie – przyznaje Sebastian. – Kiedy skończyli mi robić operację, to byłem gotowy na dokończenie przysięgi. O 21:51 było po wszystkim.