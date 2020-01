Horoskop tygodniowy na 20-26 stycznia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu?

Jesteś ciekawy co przygotował dla ciebie los? Sprawdź horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku (iStock.com)

Horoskop tygodniowy dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Będziesz mieć przebicia snów na jawie, liczne znaki losu i głębokie przeżycia emocjonalno-duchowe, które są wynikiem powrotu osoby z przeszłości. Tym razem ma ona szanse u Twojego boku pozostać na zdecydowanie dłużej.

Praca: Uważaj, aby nie snuć nierealnych planów, niezdrowe marzycielstwo w tym zakresie nigdy nie popłaca. Jest to ostatni dzwonek, abyś dokonał prawidłowego wyboru, czy angażować się w tym miejscu, czy podjąć decyzję o zmianie pracy.

Finanse: Nie rzucaj słów na wiatr, wystarczy niespełnionych obietnic z Twoim udziałem, jeśli nadal będziesz się ociągał z zaliczką na wymarzony urlop, rozwieje się on ja mgła na długo. Wystarczy zainwestować w wypoczynek w naszym kraju, a wszyscy będą szczęśliwy, wizje o Bahama zaczęły wszystkich męczyć.

Zdrowie: Odnowią się niedoleczone dolegliwości chorobowe, szczególnie górnego układu oddechowego. Nie zapominaj o szaliku i czapce, wirusy atakują, a Ty w Tm tygodniu jesteś podatny na przeziębienia. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Miłość: Niebezpiecznie zamykasz się wyłącznie w kręgu własnych spraw, nie miej więc pretensji do partnera, że ma dość, kiedy sam nad sobą się litujesz, roztkliwiasz i zarzucasz go swoimi problemami. Narazisz się na coraz większą, ale i słuszną krytykę.

Praca: Niestety, ale to czas niepewności, sam wiesz, że nie jesteś zainteresowany wykonywaniem tej pracy, a wyłącznie finansami, które z niej czerpiesz. Jeśli czujesz wypalenie, brak pomysłów i chęci najwyższy czas na urlop. Po nim wrócisz z zupełnie świeżymi pomysłami i doskonałą energią do czynów

Finanse: Owszem grożą Ci straty, ale każdy dojrzały człowiek powinien w swoje działania błąd kalkulować. Jednak z taką niechęcią do zmian, pobłażaniem sobie w wydatkach, byle tylko gasnący humor sobie poprawić nie długo nie podźwigniesz do góry swojego budżetu.

Zdrowie: Narastające kłopoty ze snem i motywacją do życiowych zadań zaczynają w Tobie niebezpiecznie narastać. Spróbuj na razie najprostszych domowych sposobów, ale i fizycznej aktywności nie zapominaj. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla barana

Baran (21.03-19.04) Miłość: Szykuje się wykwintne towarzyskie spotkanie, podczas którego z wielką szczodrością i hojnością obdarzysz bliską osobę niespodziewanym podarunkiem. Twój dobry gust i elegancka kolacja na długo zapadnie jej w pamięć osobie, ona również miło się odwzajemni.

Praca: Czas sukcesu, korzystnych finansowych czy handlowych transakcji z początkiem tygodnia umocni Twoją pozycję w firmie i podniesie Twój prestiż. Zabłyśniesz również z organizatorskiej strony, odpowiednio rozdzielając zadania i obowiązki. Wiesz od dawna, że wspólne dążenie do celu jest najlepszym rozwiązaniem.

Finanse: Sytuacja w pracy przekłada się i na finansowy sukces, dla tego też wspomożesz krewnych znajdujących się w trudniejszej sytuacji, co przyjmą z zadowoleniem. Pamiętaj tylko, że krążą koło Ciebie osoby, które nie są tego warte, abyś cokolwiek im ofiarował.

Zdrowie: Wigor i energia, która w Tobie się rozgościła, doskonale sprawdzi się na lodowisku, czy na górskich stokach. Jeśli jeszcze do pary zaprosisz osobę z rodziny, duma Cię będzie roznosić. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla byka

Byk (20.04-22.05) Miłość: Pochłonie Cię magiczny świat miłość, ale i poczuciem bezpieczeństwa otuli. Nie wykluczone łzy szczęścia i maksymalne odprężenie po ostatnim długotrwałym okresie napięcia.

Praca: Wykażesz się ogromną wyrozumiałością w stosunku do słabości osób, z którymi współpracujesz. Rozwaga w działaniu, ale i znalezienie dobrego wyjścia z trudnej zawodowej sytuacji, przysporzy Ci wiele satysfakcji, ale i szacunek innych.

Finanse: Pieniądze trwonić będziesz z rozwagą, choć na polot i fantazję też będziesz mieć ochotę. Cierpliwe i systematyczne odkładanie nadwyżek, już wiosną zainwestujesz w swój rozwój i niezaspokojone w aktualnym czasie potrzeby.

Zdrowie: Twoje gwałtowne reakcje mogą mieć przykre konsekwencje, a to nadziejesz się na kant stołu, a to w biegu źle postawisz stopę i kontuzje gotowe. Uważaj też na skaleczenia, jeśli przyjdzie Ci obsługiwać ostre narzędzia czy maszyny. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Nie unikniesz w tym tygodniu niezręcznych sytuacji. Szykuje się niechciane spotkanie, które niemalże zostanie przez Twojego partnera wymuszone. Staraj się nie uciec w popłochu, bo zakłopotanie i niepewność zagości u drugiej strony na bardzo długo.

Praca: Szykuje się spore zamieszanie, staraj się, aby wszechogarniający chaos i Tobą nie zawładnął. Jeśli odsuwać będziesz, nadal na bok, zadania, które należy przygotować na już, przytłoczy Cię natłok problemów, a to nie pierwszy raz uaktywni się brak twojej systematyczności.

Finanse: Krążyć będą o Tobie plotki, że jedyną i najwyższą wartością w ostatnim czasie są dla Ciebie materialne dobra, a krąg swoich znajomych odbierasz ściśle według ich stanu posiadania. Nie szalej więc w tym tygodniu z kolejnym spotkaniem przy kominku, bo Twój budżet już tego w tym miesiącu nie wytrzyma.

Zdrowie: Uważaj na różnego rodzaju stłuczenia, a zwłaszcza w okolicy bioder. Zimowe sportowe atrakcje dozuj sobie z umiarem. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla raka

Rak (22.06-22.07) Miłość: Dla Ciebie to nie czas na romantyczne chwile, w związku najważniejsza będzie jedność myśli i rozmowy na wysokim intelektualnym poziomie. Partner będzie zaskoczony takim obrotem sytuacji. Staraj się, choć podczas tych miłosnych debat mieć uśmiech na twarzy.

Praca: Szykują się nowe zawodowe wyzwania, gdzie Twoje doświadczenie ponownie odniesie tryumf, ale i głoszone przez Ciebie poglądy nie zostaną bez echa. Szykuj się w niedługim czasie na cykl szkoleń i kolejnych kursów.

Finanse: Twoja siła woli, determinacja i ogromna ambicja wpływają na zwiększone profity. To jeszcze nie wszystko, co możesz osiągnąć, dzięki swej niegasnącej inicjatywie, spodziewaj się kolejnej gratyfikacji w postaci premii czy nagrody.

Zdrowie: Kontroluj swoje ciśnienie, to, że w pracy jest ostatnio wysokie, nie znaczy, że i Twojego organizmu, to nie obejmuje. Kłopoty pojawić się też mogą z pulsem. Warto odświeżyć sobie stare i sprawdzone techniki relaksacji. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla lwa

Lew (23.07-23.08) Miłość: Twój partner zacznie narzekać na coraz częstsze Twe nieobecności. Podjęcie dodatkowej pracy, będzie nie specjalnie dobrze odbierane. Staraj się, choć w tym tygodniu, swoją nieobecność, wynagrodzić wieczornym spacerem czy krótkim wspólnym wyjazdem.

Praca: Na jej brak nie będzie narzekać. Jesteś odbierany w niej jako osoba niezmiernie sumienna, fachowa i kompetentna. Czas pomyśleć jednak w końcu o zasłużonym urlopie, rekreacji i odpoczynku. Po powrocie zaskoczą Cię nowe warunki w miejscu pracy, oczywiście na korzyść.

Finanse: Szykuje się dla Ciebie korzystna umowa handlowa oraz dobre wiadomości związane z finansami czy dodatkowe dochody związane z wcześniej dokonaną inwestycją. Pod koniec tygodnia będziesz mieć ochotę, co zupełnie nie jest do Ciebie podobne, aby dokonać decyzji pod wpływem impulsu, wydając znaczną sumę na swoje przyjemności.

Zdrowie: Zaczynasz podchodzić do swojego organizmu jak do Perpetuum Mobile wrzucając do żołądka byle co i byle jak. To, że na Twoim stoliku przy łóżku warują suplementy, wcale nie znaczy, że tyle korzyści przynoszą, jak reklamy w TV o nich głoszą. Czas na zdrową dietę, koniec wymówek, że nie masz na nią głowy. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla panny

Panna (24.08-22.09) Miłość: Uważaj, bo zaczynasz otaczać się iluzją, to co tworzysz w głowie ma się nijak do rzeczywistości. Ciężko będzie Ci teraz zaspokoić serce, co może doprowadzać Twojego partnera do czarnej rozpaczy. Staraj się bardziej zdystansować i cieszyć się wspólną bliskością, zamiast tworzyć nierealny film o królewiczu z bajki.

Praca: Zaczniesz stawiać na wygodnictwo, nie zdziw się więc, że taka postawa zacznie być w szorstki sposób odbierana. Nikt nie lubi być wykorzystywany, pomoc ze strony współpracowników się skończyła, więc nie masz wyjścia jak zakasać w końcu rękawy do pracy.

Finanse: W tym tygodniu masz tendencję do rozpaczy, owszem stan konta może i po okresie świąteczno-noworocznym jest nadwątlony, jednak do jego wyzerowania jeszcze daleka droga. Spróbuj tę lękliwość przerodzić w większą oszczędność i nastrój Ci się wyrówna.

Zdrowie: Chaos, brak koncentracji, rozkojarzenie, jak długo, to już trwa u Ciebie…Postaraj się wyciszyć, spotkaj się z bliską osobą, wygadaj to, co leży na duszy, a może pokusisz się o wizytę u psychologa, skoro wcześniejszy zamysł przestał się sprawdzać. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla wagi

Waga (23.09-22.10) Miłość: Jest to dla Ciebie czas refleksji i przemyśleń, czy nie za szybko się zniechęcasz postawą partnera|? On to odbiera jako Twe fochy i kaprysy i narastającą nadwrażliwość. Bez zmiany Twej postawy zapadną długie dni ciszy, a przecież nie o to kolejny raz Ci w związku i życiu chodziło

Praca: W tym tygodniu w końcu zaczniesz doprowadzać od dłuższego już czasu rozgrzebane przedsięwzięcia, do szczęśliwego końca. Ktoś z rodziny będzie miał ochotę zagłębić się Twoje zawodowe sprawy, a Ty z dużym entuzjazmem zaczniesz o nich opowiadać, tylko nie przesadź z czasem, bo drugi raz szybko już nie zapyta.

Finanse: Jest to odpowiedni moment do negocjowania długoterminowych kontraktów lub planowania przyszłych domowych inwestycji. Już wiosną z tych efektów będziesz się cieszyć, ale i nie zapomnisz o swej umiejętności dostrzegania wartości innych niż tylko materialne.

Zdrowie: Od dłuższego już czasu z mądrą troską podchodzisz do własnego zdrowia tak więc i w tym tygodniu nie zapomnisz o fizycznej aktywności i wizycie w swoim ulubionym sklepie ze zdrową żywnością. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Twoje autokratyczne postawy, impulsywność i lekkomyślność doprowadzą Cię za chwilę do końca tej relacji. Bliscy zaczną Cię unikać, bo nikt z nich nie ma ochoty na kłótliwe klimaty. To ostatni dzwonek, przed aktem z napisem koniec, więc uważaj!

Praca: Szykują się częste wyjazdy i spotkania z nią związane. Staraj się podczas nich przesadnie nie podkreślać swej wartości, bo ironiczny uśmiech na twarzach współpracowników, masz gwarantowany. Twoje pozerstwo i snobizm wszystkim dawno się przejadł.

Finanse: Kolejny nowy model zegarka, czy ekskluzywny krawat lub spódnica. Daj sobie na jakiś czas spokój i tak wszyscy widzą, że doskonale Ci się wiedzie. Wstrzymaj się z wydatkami, bo to już zaczyna przypominać zakupoholizm, a Twoja garderoba się już nie zamyka od nadmiaru kreacji i cóż z tego, że wszędzie są wyprzedaże…odpuść.

Zdrowie: Możesz mieć w najbliższych dniach pewne problemy zdrowotne, które będą jednak bardziej uciążliwe niż zagrażające. Dbaj o swoje samopoczucie i nie zamartwiaj się zbytnio. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Ktoś z dalekiej przeszłości będzie ponownie miał ochotę wkroczyć do Twojego życia, dobrze, jeśli szybko rozeznasz się, jakie będzie miał intencje, bo powtórki mało kiedy wychodzą na korzyść. W dalszej rodzinie szykuje się duża impreza związana z rocznicą czy chrzcinami i tam masz też okazję, aby reaktywować więzy z dalszą rodziną.

Praca: W pracy poprzeczka ponownie pójdzie w górę, pomyśl, czy od wiosny nie warto skorzystać z jakichś form dokształcania w celu podniesienia swoich kwalifikacji, konkurencja nie śpi, a Ty taką postawą umocnisz swoją pozycję w aktualnym miejscu pracy.

Finanse: Coraz mocniej dochodzić do Ciebie będzie myśl, aby podnieść swój standard życia. Od dawna krąży Ci po głowie nowy kolor ścian czy zasłon. Nie będzie się wiązać to z jakimś wielkim wydatkiem a nowa energia i świeżość do Twojego domu wpłynie.

Zdrowie: Choroby i niedyspozycje będą cię omijać. Ale zainteresuje cię życie duchowe. Możesz rozpocząć przygodę z jogą, zacząć medytować lub zgłębiać tajniki rozwoju osobistego. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy dla koziorożca