Horoskop dzienny na wtorek 29 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02)

Największym problemem wodników jest fakt, że są skłonni do zbyt wielu kompromisów, byle tylko uniknąć konfliktu. Według horoskopu jesteś pokojowo nastawiony do otoczenia, a potrzeby innych zbyt często stawiasz nad własnymi. Najwyższy czas na zmianę podejścia. Jesteś kreatywny i masz dużą wiedzę, a jednak wiele osób nie dostrzega twojego potencjału, gdyż boisz się wyjść przed szereg. Dopóki nie zmienisz swojego podejścia, nie poczujesz się spełniony. W najbliższym czasie powinieneś unikać prac zespołowych, aby skoncentrować się na zadaniach indywidualnych. Nie potrzebujesz tak dużego wsparcia, by osiągnąć zamierzony cel. Twoje kompetencje są wystarczająco duże, byś poradził sobie sam, a oglądając się na innych, tylko spowalniasz swój sukces. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. Dużo osiągnąłeś dzięki poświęceniom i swojej ciężkiej pracy, a inni próbują zyskać to samo, podążając drogą na skróty. Działania zazdrośników mogą przemówić na twoją niekorzyść, szczególnie że są wśród nich osoby, które nie będą miały oporów przed przypisaniem sobie cudzych zasług. Bądź asertywny i pamiętaj, że pomaganie nie polega na wykonywaniu pracy za innych. To nie jest również najlepszy okres na pożyczanie znajomym dużych sum pieniędzy. Bądź niezależny i nie zmieniaj sposobu działania. Chociaż popularniejsze stają się nowe metody, twoje pomysły są nadal skuteczne. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Niebawem znajomy, po którym byś się tego nie spodziewał, nagle poprosi cię o pomoc. Będziesz zaskoczony, gdyż to osoba bardzo dumna, która zawsze wolała dochodzić do wszystkiego sama. Według horoskopu, jej prośba świadczy o tym, że znalazła się w naprawdę skomplikowanej sytuacji. Jeżeli odmówisz pomocy, zawiedziesz jej zaufanie. Nie powinieneś jednak składać żadnych obietnic, jeżeli nie masz pewności, że zdołasz dotrzymać danego słowa. Bądź szczery i działaj na miarę swoich możliwości. Jeżeli będziesz prawdomówny, twoje chęci zostaną docenione, nawet jeżeli nie uda wam się całkowicie uporać z problemem. Masz szansę nawiązać wartościową przyjaźń. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Twój horoskop dzienny głosi, że w najbliższym czasie dobrze się nastawić na okres zawziętej rywalizacji. Na drodze stanie ci godny przeciwnik i chociaż dążysz do tego samego celu, nie pokusisz się o zastosowanie nieuczciwych rozwiązań, by go osiągnąć. Jeżeli chcesz dopiąć swego, nie powinieneś szukać dróg na skróty, ale zamiast tego skupić się na poszerzaniu wiedzy i szukaniu niestandardowych metod działania. Tym razem to właśnie pomysłowość będzie doceniona. Próbuj nowych rzeczy i nie bój się wyjść poza schemat. Wskazówka usłyszana w najmniej spodziewanym momencie, będzie dla ciebie kluczowa. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop radzi bliźniętom zachować szczególną ostrożność. Niebawem osoba, z którą spierasz się już od dłuższego czasu, będzie próbowała wyprowadzić cię z równowagi. Zachowaj zimną krew, a gdy dojdzie do ostrej wymiany zdań, waż słowa. Takie działania są celowe, a jeżeli dasz się sprowokować, tylko przyniesiesz jej satysfakcje. Miej na uwadze, że twoje zachowanie widzi ktoś, na kogo opinii szczerze ci zależy. Możesz szybko żałować słów powiedzianych pod wpływem impulsu. Spokojnie wyraź swoje zdanie i nie pozwól odciągnąć się od pracy. Twoja silna wola zostanie nagrodzona. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop głosi, że dzisiaj gwiazdy obdarzą wszystkie raki szczególną pomysłowością. Odkryjesz w sobie duże pokłady kreatywności, dzięki którym uda ci się zabłysnąć wśród znajomych. W sprawach zawodowych znajdziesz rozwiązanie problemu, z którym inni już od dłuższego czasu nie potrafili sobie poradzić. Dobra passa będzie towarzyszyć ci przez cały dzień, a optymizm udzieli się również osobom trzecim. Wieczór sprzyja spotkaniom ze znajomymi. Będziesz prawdziwą duszą towarzystwa, która pozytywną energią przyciągnie do siebie ludzi. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Horoskop upomina, żebyś nie bagatelizował złego samopoczucia. Ostatnio lwy są osłabione i wyjątkowo podatne na choroby, a będąc stale zaangażowanym w obowiązki służbowe, zaczynasz zaniedbywać swoje zdrowie. Pamiętaj, że praca wykończonego organizmu jest zawsze mniej wydajna. Zamiast wyszukiwać sobie kolejne zadania, poświęć wolniejszą chwilę, żeby zrobić profilaktyczne badania. Znajdź również czas na relaks w domowym zaciszu. Powrót energii przyspieszy zdrowsza dieta i większa ilość snu. Niedługo na horyzoncie pojawi się pewne wyzwanie. Nie sprostasz mu, jeśli będziesz wyczerpany lub chory. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop dzienny głosi, że los sprzyja zakupom i większym wydatkom. Trafi się kilka okazji, z których naprawdę warto skorzystać. Nie bój się ryzyka, dziś dopisze ci wyjątkowe szczęście. Możesz jednak spodziewać się zamieszania w relacjach towarzyskich. Do grona znajomych dołączyła nowa osoba. Pamiętaj, by nie oceniać książki po okładce, a człowieka po wyglądzie. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Przed tobą stresujący czas, ale ostatnio zbyt często unosisz się gniewem. Jesteś tak bardzo skupiony na własnych celach, że nie zdajesz sobie sprawy, iż nieświadomie ranisz innych. Pewne osoby do serca biorą sobie wszystkie twoje uwagi. Spróbuj postawić się na ich miejscu i przemyśleć, jak czułbyś się, gdyby do ciebie traktowano w ten sposób. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Horoskop przewiduje, że ktoś spróbuje podważyć twoje zdanie. Doskonale wiesz, co powinieneś zrobić. Masz przed sobą szczytny cel i obrałeś konkretną strategię, która ma cię do niego przybliżyć. Nie zmieniaj jej pod wpływem innych. Najwyższy czas, żebyś uwierzył w siebie. Osoby, które próbują obniżyć twoje poczucie własnej wartości, w rzeczywistości same borykają się z kompleksami. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Nie obrażaj się na bliską osobę, tylko dlatego, że ostatnio jest bardzo chłodna i zachowawcza. Horoskop przypomina, że od zawsze łączył was wspólny język i podobne poczucie humoru. Fakt, że jej zachowanie uległo zmianie, uzasadniony jest pewnymi problemami, które odbierają jej radość. Zamiast czekać, aż jej nastawienie samo się odmieni, przejmij inicjatywę. Zaproponuj spotkanie i dłuższą rozmowę. Twoje wsparcie przyda jej się bardziej, niż myślisz. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Tak bardzo tkwisz w przeświadczeniu o własnych racjach, że nie jesteś otwarty na sugestie ludzi, którzy dobrze ci życzą. Nie ma niczego złego w pewności siebie, dopóki nie zaczynasz czuć się lepiej od innych. Jeżeli nie wykażesz się odrobiną pokory, prędzej czy później powinie ci się noga. Pamiętaj, że droga do celu tkwi we współpracy. Jesteś energiczną osobą, która mocno akcentuje swoje zdanie. Horoskop dzienny ostrzega. 