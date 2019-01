Horoskop dzienny na środę 23 stycznia 2019

Horoskop dzienny na środę 23 stycznia 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na środę 23 stycznia 2019 (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Pamiętaj, że nie wszystko jest w rzeczywistości takie, jakim wydaje się na pierwszy rzut oka. Osoba, której zazdrościsz kreuje się na trochę inną niż jest naprawdę. Porównywanie do znajomych nie jest dobrym pomysłem. Jesteś ambitny i stale dążysz do samodoskonalenia. Masz wystarczające umiejętności, aby podjąć wyzwanie. Uwierz w siebie. Inaczej ktoś uprzedzi Cię w pędzie za marzeniami i będziesz tego żałować.

Horoskop dzienny dla ryb[

Ryby (19.02-20.03) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Musisz być punktualny, pilnować wszystkich terminów i mieć oczy dookoła głowy. Dwa razy sprawdzaj każdy dokument przed podpisaniem. Będziesz mieć do czynienia z roztargnionymi osobami, które z łatwością mogą popełnić błąd. Dążysz do konkretnego celu i w najważniejszych sprawach powinieneś zaufać właśnie sobie. Nie powierzaj istotnych czynności komuś, do kogo nie masz pełnego zaufania.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Najwyższy czas zapomnieć o przykrych doświadczeniach i zrobić odważny krok w przód. Niedługo w Twoim otoczeniu pojawią się nowi ludzie. Skorzystaj z okazji do ich poznania. Chociaż myślami często wracasz do dawnych relacji, nie zamykaj się na innych. Los sprzyja sprawom sercowym. Z natury jesteś osobą otwartą i towarzyską. Twoja osobowość zaintryguje pewną wartościową osobę.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zamiast stawiać wszystko na jedną kartę, pozostaw wiele furtek otwartych. Twoja kariera zawodowa nadal nabiera tempa i niedługo pojawi się przed Tobą możliwość awansu. Decyzja, którą niedługo podejmiesz będzie mieć duży wpływ na kilka najbliższych miesięcy. Staraj się dokładnie przemyśleć swój wybór i nie spiesz się z decyzją. W tej kwestii dobrymi doradcami będą osoby spod znaków barana i wodnika.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Chociaż pewne osoby Ci nie wierzą, masz rację w istotnej kwestii. Niedowiarki niedługo się o tym przekonają, a Ty będziesz mieć powód do triumfu. Nie wywyższaj się jednak z powodu sukcesu i spróbuj wykazać pokorą. Dzięki takiemu podejściu zyskasz sympatię innych. To dobry moment na spotkania towarzyskie. Nadarzy się doskonała okazja do poznania ludzi o podobnym hobby.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Ostatnio miałeś mało czasu dla swojej rodziny, ale nadarzy się odpowiednia okazja do nadrobienia zaległości. Chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy, Twoi bliscy bardzo się o Ciebie martwią. Nie denerwuj się, jeżeli usłyszysz słowa krytyki. Wiedz, że wynikają z troski. Przejmij inicjatywę i zaproponuj spotkanie. W trakcie szczerej rozmowy przekażą Ci zaskakujące wieści.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe. Chociaż pewna osoba coraz bardziej działa Ci na nerwy, prowokowanie kłótni nie doprowadzi do niczego dobrego. Nie angażuj się również w cudze konflikty, ale zamiast tego poświęć czas swojemu hobby. Zajęty ważnymi sprawami nie miałeś czasu na coś, co najbardziej sprawia Ci przyjemność. Teraz się to zmieni i pasja wreszcie ukoi zszargane nerwy.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nadarzy się idealna okazja do poszerzenia kompetencji zawodowych. Jeżeli planujesz rozpocząć naukę nowego języka lub zapisanie się na dodatkowy kurs, wiedz że to odpowiedni moment. Dodatkowa wiedza będzie na wagę złota. Przygotuj się jednak na to, iż rywalem w walce o posadę będzie bliska osoba. Porozmawiaj z nią szczerze, a unikniesz konfliktów.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dziś wszystkim wagom będzie dopisywać wyjątkowe szczęście. Zadania, z którymi zwykle zmagasz się z trudnością wreszcie pójdą nadzwyczajnie gładko. To dobry moment, żeby załatwić sprawę, którą odwlekasz już od dłuższego czasu. Wieczorem usłyszysz nowinę, która jeszcze bardziej poprawi Ci nastrój. Nie bój się podejmować odważnych decyzji. Gwiazdy są po Twojej stronie.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Od pewnego czasu masz ochotę na odmianę. Po głowie chodzi Ci daleka podróż. To dobry pomysł. Zmiana otoczenia będzie miała na Ciebie pozytywny wpływ i poczujesz porządny zastrzyk energii. Miej jednak świadomość, że za planowanie urlopu powinieneś zabrać się z odpowiednim wyprzedzeniem. Dobrymi doradcami w tej kwestii będą osoby spod znaku bliźniąt, ryb i raków. To również idealni kompani podróży. Nadajecie na tych samych falach.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Pewna sytuacja podważyła Twoją pewność siebie, przez co straciłeś motywację do działania. Nie powinieneś jednak postrzegać krytyki jedynie przez pryzmat czegoś, co odbiera Ci chęci. Zamiast wynajdować kolejne obowiązki, które odciągną Cię od pracy, weź się w karby. Masz wystarczające umiejętności, by poradzić sobie z powierzonymi zadaniami. Jeżeli nadal będziesz odkładał ich wykonanie, w końcu skumulują się w duże zaległości.