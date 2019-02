Horoskop dzienny na sobotę 2 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 2 lutego 2019. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny na sobotę 2 lutego 2019 dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Pewna osoba sprawiła Ci przykrość, ale nie warto tego rozpamiętywać. Nie jest to ktoś, na kogo opinii szczególnie Ci zależało, a wiedz, że przez takie działania często przemawia zazdrość. Skup się na swojej pracy i zachowaj zimną krew. Ktoś na wyższym stanowisku bacznie obserwuje Twoje poczynania. Bądź punktualny, skoncentrowany i precyzyjny, a w najbliższym czasie pojawi się możliwość podwyżki albo awansu.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ostatnio jesteś tak skupiony na pracy i obowiązkach, że nie masz czasu dla swojej rodziny. Bliscy bardzo się o siebie martwią, dlatego powinieneś się z nimi skontaktować. Nie organizuj spotkania, dopóki nie poradzisz sobie ze wszystkimi, ważnymi sprawami, ale poinformuj rodzinę o zaistniałeś sytuacji. Twoja szczerość zostanie dobrze odebrana, a napięty okres nie potrwa już długo i wkrótce się zobaczycie.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Wciąż otaczasz się tymi samymi osobami, co powoli staje się irytujące. Chociaż wcześniej mieliście dużo wspólnych etapów, teraz znajdujecie się na różnych stopach życiowych i Wasze priorytety nie są już takie same. Zaistniała sytuacja jest naturalna. Nie musi też oznaczać końca przyjaźni. To może być jednak właściwy moment, żeby zrobić sobie krótką przerwę. Wyjdź z domu i otwórz się na nowe znajomości. Jesteś towarzyską osobą, która z natury przyciąga do siebie wielu ludzi. Inne otoczenie dobrze Ci zrobi.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Ostatnio wszystkie byki są drażliwe i skłonne do prowokowania awantur. Los dodatkowo wystawi Twoją cierpliwość na próbę. Masz do załatwienia kilka ważnych spraw, a na horyzoncie pojawią się niespodziewane komplikacje. Nie odwracaj się plecami, gdy bliska osoba zaoferuje Ci pomocną dłoń. Choć z początku nie będzie przekonany, w duecie będzie Wam zdecydowanie raźniej, poradzisz sobie z problemami i wieczorem Twoje samopoczucie ulegnie zdecydowanej poprawie.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Decyzje, które dziś podejmiesz będą miały kluczowy wpływ na osoby trzecie. Ciąży na Tobie duża odpowiedzialność, ale przy wykonywaniu kolejnych kroków na pierwszym planie nie stawiaj tylko i wyłącznie własnych priorytetów. Mając na uwadze wspólne dobro możesz zyskać więcej niż Ci się wydaje. Pamiętaj, że dobre relacje z bliskimi nie są mniej ważne od dóbr materialnych.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Ktoś postanowi powierzyć Ci tajemnicę. Sytuacja jest o tyle niecodzienna, że zrobi to osoba, która zwykle nie jest skłonna do głębszych zwierzeń. Jej zachowanie świadczy o tym, iż boryka się z naprawdę trudną sytuacją i potrzebuje wsparcia. Jeżeli umiejętnie rozegrasz sytuację, masz szansę zyskać nowego przyjaciela. Pamiętaj jednak, że za obojętną maską, kryje się ktoś bardziej wrażliwy niż myślisz.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) To nie jest dobry moment na rozwój spraw sercowych. To zrozumiałe, że masz swoje oczekiwania, ale w obecnej chwili najlepiej skupić się na rozwoju kariery zawodowej. W tej kwestii wreszcie nastąpi przełom. Twoje kompetencje dostaną docenione i wkrótce usłyszysz atrakcyjną ofertę. Bądź skupiony na pracy, a inne sprawy, które zaprzątając Ci głowę powoli rozwiążą się same.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dzień zacznie się dość nerwowo. Dojdzie do spięcia z osobą, której zachowanie drażni Cię już od dłuższego czasu. Nie ukrywaj swoich uczuć, jeżeli z jakiegoś powodu czujesz się pokrzywdzony. Kluczem do rozwiązania nurtujących Cię spraw okaże się szczerość. To również absolutna podstawa, bez której dojście do porozumienia będzie niemożliwe. Dobrych doradców szukaj wśród osób spod znaków lwa i wodnika.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Ostatnio coraz trudniej dogadać Ci się z rodziną. Ich uwagi dotyczące Twojej osoby są bardzo drażniące. Nie chcesz prowokować sprzeczki, dlatego unikasz konkretnych tematów, ale wiedz, że to nienajlepszy pomysł. W rzeczywistości bliscy pragną dla Ciebie jak najlepiej i bardzo się martwią. Przejmij inicjatywę, zaproponuj spotkanie i zdobądź się na spokojną, szczerą rozmowę. Jeżeli dobrze wyjaśnisz swoje intencje, staną murem po Twojej stronie.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy, w Twoim otoczeniu pojawia się coraz więcej adoratorów. Wkraczasz w nowe towarzystwo, jesteś otwarty i uczynny, czym przyciągasz do siebie ludzi. Uważaj jednak, żeby nie bawić się cudzymi uczuciami. Coś, co dla Ciebie wydaje się niewinnym żartem, może naprawdę kogoś skrzywdzić. Pamiętaj także, żeby nie robić niczego wbrew sobie. W zaistniałej sytuacji łatwo o czyny, których możesz żałować.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Powoli zaczyna przytłaczać Cię rutyna. Ciągłe powtarzanie tym samych czynności daje Ci coraz mniej satysfakcji. Nic dziwnego. Masz kreatywną duszę i lubisz próbować nowych rzeczy. Jeżeli praca nie daje Ci satysfakcji, a awans wydaje się być poza Twoim zasięgiem, warto pomyśleć o zmianie stanowiska. Rozwój osobisty wcale nie jest łatwy, ale świadomość bliskości sukcesu motywuje jak innego.