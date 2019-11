WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na poniedziałek 18 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na poniedziałek 18 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Zgodnie z horoskopem trudny okres nareszcie dobiega końca. Nadszedł czas, aby zapomnieć o przykrych doświadczeniach i zrobić odważny krok w przód. Niedługo w Twoim otoczeniu pojawią się nowi ludzie. Bądź otwarty i korzystaj z każdej okazji do nawiązania znajomości. Chociaż myślami często wracasz do dawnych relacji, uczucie tęsknoty niedługo minie. Twoją uwagę skutecznie zaabsorbuje nowe w hobby. Przypadkowo odkryjesz w sobie talent, o którego istnieniu wcześniej nie miałeś pojęcia. Chociaż myślami często wracasz do dawnych relacji, uczucie tęsknoty niedługo minie. Twoją uwagę skutecznie zaabsorbuje nowe w hobby. Przypadkowo odkryjesz w sobie talent, o którego istnieniu wcześniej nie miałeś pojęcia. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny mówi, że zaczynasz niepokoić się o członka rodziny, w którego zachowaniu dostrzegasz poważne zmiany. Mimo wszystko nie spiesz się w wydaniu osądu. Bliska osoba jest ostatnio wyjątkowo drażliwa, przez co wypomnienie błędów bardzo łatwo wyprowadzi ją z równowagi. Niewykluczone, że wpadła w towarzystwo, które może mieć na nią zły wpływ. W zaistniałej sytuacji warto omówić sprawę z jeszcze jednym członkiem rodziny. Uzbrójcie się w solidne argumenty i zaproponujcie bliskiemu długą, szczerą rozmowę. Nie naciskajcie, jednak gdy odmówi za pierwszym razem. Potrzebuje więcej czasu do przemyślenia pewnych kwestii. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Zastanów się, czy nie tracisz czasu, tkwiąc w sytuacji, która nie oferuje ci żadnych perspektyw. Horoskop zaleca przeanalizowanie dotychczasowego postępowania. Pewne wydarzenie z przeszłości zaniżyło twoją samoocenę, przez co straciłeś wiarę we własne możliwości. Wiedz, że twoje obawy są bezpodstawne. Barany są z natury bardzo ambitne oraz pracowite. Najwyższy czas, byś pozbył się wszelkich wątpliwości i postawił na rozwój osobisty. Wykonując czynności poniżej swoich kompetencji, zwyczajnie się marnujesz. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Niedawno pokłóciłeś się z bliską osobą. W chwili uniesienia wypowiedziałeś słowa, których teraz bardzo żałujesz. Twoja duma nie pozwala ci przeprosić. Jednak tym razem to ty musisz wyciągnąć rękę na zgodę. W przeciwnym razie możesz stracić kogoś, kto jest ci bardzo bliski. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop przewiduje zakończenie twoich problemów. Stresowe sytuacje i nieporozumienia nareszcie dobiegną końca. Ciesz się nową sytuacją. Twoje otoczenie będzie ci teraz życzliwe, a wcześniejsze zatargi pójdą w zapomnienie. Nowa sytuacja wprowadzi do twojego życia dużo spokoju. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny przewiduje, że w najbliższym czasie nawiążesz nową znajomość. Mimo początkowej niechęci wasza relacja okaże się niezwykle owocna. Wspólne rozmowy wyjawią, że łączy was wiele pasji, a rodząca się więź będzie mogła zamienić się w przyjaźń. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Ostatnio wymagasz bardzo wiele od osób w twoim najbliższym otoczeniu. Zastanów się, czy przypadkiem nie jesteś wobec nich zbyt oschły i wymagający. Jasne określenie pozycji, zasad i podział obowiązków jest ważny. Pamiętaj jednak, że we wszystkim trzeba znaleźć złoty środek. Czasem warto pójść na kompromis, zamiast narzucać swoje poglądy. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Ktoś z twoich bliskich przysporzy ci wielu zmartwień. Horoskop dzienny przypomina, że nie możesz kierować życiem wszystkich twoich bliskich. Każdy popełnia błędy i to na ich podstawie wie, jak postępować w przyszłości. Poczekaj na rozwój sytuacji. Kiedy bliska ci osoba będzie potrzebować twojej rady, na pewno o nią poprosi. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Ostatnio widzisz świat w czarnych barwach. Starasz się wpłynąć na rzeczy, które są niezależne od ciebie. Skup się na swojej pracy. Z czasem wszystko wróci na właściwe tory. Zachowaj wyraźną granicę między pracą a odpoczynkiem. Jej przekroczenie może cię wiele kosztować. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Horoskop radzi, byś w najbliższym czasie zwrócił szczególną uwagę na swoje zdrowie. Pracowite i ambitne skorpiony są ostatnio tak bardzo skupione na obowiązkach, że zaniedbują własne potrzeby. Nie ignoruj złego samopoczucia. Zawsze lepiej zapobiegać, niż leczyć, a odpowiednio szybko reakcja pomoże ci uniknąć licznych nieprzyjemności. Spróbuj również nie wyszukiwać dodatkowych robót w wolne popołudnia. Odpoczynek jest teraz szczególnie wskazany. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dostrzega, że doszło do ochłodzenia relacji między tobą a pewnym znajomym, z którym zwykle bardzo dobrze się dogadywałeś. Udawanie, że nie dostrzegasz zmian, wcale nie poprawi sytuacji. Im szybciej zmobilizujesz się do rozpoczęcia poważnej rozmowy, tym lepiej. Dopóki nie wyjaśnicie sobie pewnych spraw, sytuacja wciąż będzie napięta. Pamiętaj, że to samo zdarzenie widziane przez różne osoby, może być interpretowane zupełnie inaczej. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Znajoma osoba zmaga się z pewnym problemem i wkrótce poprosi się pomoc. Według horoskopu sprawa jest jednak szczególnie skomplikowana, a decyzja, którą podejmie znajomy, będzie mieć duże znaczenie w dalszej przyszłości. Znajoma osoba zmaga się z pewnym problemem i wkrótce poprosi się pomoc. Według horoskopu sprawa jest jednak szczególnie skomplikowana, a decyzja, którą podejmie znajomy, będzie mieć duże znaczenie w dalszej przyszłości. Nie mów mu słów, które najpewniej chciałby usłyszeć. Postaw na szczerości i nie bagatelizuj sytuacji. Jeżeli naprawdę chcesz mu pomóc, będziesz musiał poświęcić na to więcej czasu. Wiedz jednak, że taki gest zostanie doceniony i bardzo was do siebie zbliży.