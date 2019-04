Horoskop dzienny na poniedziałek 15 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 15 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na poniedziałek 15 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Nie składaj nikomu obietnic, dopóki nie będziesz miał pewności, że zdołasz dotrzymać dane słowo. Horoskop przepowiada, że pewna dumna i bardzo ambitna osoba poprosi cię o pomoc. Masz do czynienia z kimś, kto lubi ze wszystkim radzić sobie samemu, a prośba o wsparcie nie była dla niego łatwą decyzją. Postępuj delikatnie i nie bądź zbyt surowy w swoich osądach. Miej jednak na uwadze, że ta osoba oczekuje szczerej odpowiedzi. Najokropniejsza prawda jest mimo wszystko lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. Jeżeli powiesz dokładnie to, co według ciebie chce usłyszeć, zawiedziesz jej zaufanie. Postaw na prawdę, ale poświęć jej czas i pomóż poszukać rozwiązania trudnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Twój horoskop przeczuwa, że bardzo zależy ci na opinii pewnej osoby. Swoją postawą i osiągnięciami imponuje ci już od dłuższego czasu, dlatego chciałbyś rozwinąć tę znajomość. Niestety, bardzo cię onieśmiela, przez co w jej towarzystwie masz problem ze skleceniem najprostszego zdania. Przyczyną takiej postaw jest strach przed oceną, będący wynikiem poprzednich doświadczeń. Uświadom sobie, że nie masz nic do stracenia. Odważ się, zagadaj i pod żadnym pozorem nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Jeżeli nie zaczniesz działać, ktoś w końcu cię uprzedzi.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nastąpi przełom w sprawach zawodowych. Nadchodzi okres zmian, który wniesie do twojego życia sporo zamieszania. Według horoskopu wkrótce nawiążesz nowe znajomości z kreatywnymi ludźmi o zupełnie odmiennych charakterach. Praca w nowym zespole będzie również okazją do sprawdzenia swoich umiejętności. Wykorzystaj wolną chwilę na odświeżenie zdobytej wcześniej wiedzy. Informacje, które wcześniej uznawałeś za zbyteczne, raptem zyskają na znaczeniu.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop odradza podejmowania się prac, które są poniżej twoich kwalifikacji. Najwyższy czas, żebyś zaczął się cenić. Masz sporą wiedzę i doświadczenie, ale jesteś przy tym bardzo skromny, co często wykorzystują osoby trzecie. Wiele osób nadużywało twojej pomocy, ale wreszcie powinieneś przestać z wykonywaniem zadań dla innych. Niedługo będziesz miał okazję zaprezentować swoje umiejętności. Nie bój się wyjść przed szereg. Mów otwarcie o swoich niekonwencjonalnych pomysłach i nietypowych metodach rozwiązań niektórych problemów. Taką postawą zaimponujesz wpływowym osobom.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) To twój szczęśliwy dzień. Dziś wszystkim bliźniętom dopisuje wyjątkowa pomyślność. Dzięki korzystnemu wpływowi gwiazd bardzo szybko uporasz się z zadaniami, które zazwyczaj sprawiają ci problem. Zyskasz więcej czasu, ale nie zmarnuj go na bezczynne siedzenie w domu. Horoskop podpowiada, że to dobry moment na spotkania towarzyskie. Bliscy narzekają, iż ostatnio byłeś przepracowany, przez co nie miałeś dla nich zbyt wiele czasu. Teraz możesz nadrobić zaległości. Przejmij inicjatywę i sam zaaranżuj spotkanie. Usłyszysz wówczas pozytywną wiadomość, która od razu poprawi ci nastrój.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Konflikt wisi w powietrzu. Od pewnego czasu coraz trudniej jest ci znaleźć wspólny język z członkami rodziny. Zwykle bardzo dobrze się dogadywaliście, a twoje ostatnie wybory nie przypadły im do gustu, co w rezultacie doprowadziło do wielu nieporozumień. Zgodnie z horoskopem, już niedługo dojdzie do spotkania. Chociaż nie masz ochoty poruszać pewnych kwestii, pogódź się z faktem, że to nieuniknione. Zamiast wymyślać kolejne wymówki, przygotuj solidne argumenty i zgódź się na szczerą rozmowę. Uwierz, że wyjdzie wam na dobre.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop głosi, że nadszedł dobry moment na podróże i wszelkiego rodzaju wyjazdy. Bez względu na to, czy masz możliwość zaplanowania dłuższego urlopu, czy możesz ograniczyć się jedynie do weekendowego wypadu, wiedz, że zmiana otoczenia wyjdzie ci na dobre. Znudzone szarą codziennością lwy potrzebują odskoczni. Szczególnie korzystny wpływ na ciebie będzie mieć obcowanie z naturą. Pamiętaj jednak, aby nie podróżować samotnie. Dobrymi kompanami będą osoby spod znaków wodnika i raka. Znajdujecie się na podobnym etapie życiowym, przez co łatwo wam będzie znaleźć wspólny język.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Bądź czujny, gdyż ktoś spróbuje ci wcisnąć w usta słowa, których nie powiedziałeś. W twoim otoczeni przebywają osoby zazdrosne, które postrzegają cię jako rywala. Twój horoskop dzienny sugeruje nastawić się na okres zaciekłej rywalizacji. Najlepiej będzie, jeżeli chwilowo zrezygnujesz z błahych rozrywek, a skoncentrujesz przede wszystkim na pracy. Masz dużą wiedzę oraz doświadczenie, ale w najbliższym czasie będziesz musiał wykazać się również sprytem. Osoby trzecie dostrzegają twój potencjał. Nie zawiedź ich oczekiwań.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Twój horoskop dzienny przewiduje spore zmiany w sprawach sercowych. Wkraczasz w nowe środowisko, a co za tym idzie, nawiążesz wiele znajomości. Po pewnym przestoju w kwestiach miłosnych, na horyzoncie pojawią się adoratorzy. Będą to osoby o zupełnie innych charakterach, co może wprowadzić dużo zamętu. Pamiętaj, że pośpiech nie sprzyja rozwojowi długotrwałych związków, dlatego przyjmij metodę małych kroków. Wartościowym osobom będzie zależeć przede wszystkim na poznaniu twojej osobowości.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dzień zacznie się wyjątkowo stresująco. Usłyszysz pewną wiadomość, która wprowadzi cię w konsternacje i zmusi do zmiany planów. Horoskop uprzedza, byś dziś dwukrotnie czytał każdy dokument przed podpisaniem. Podczas pracy w chaosie, łatwiej o pomyłkę. Chwilę na odpoczynek znajdziesz dopiero wieczorem. Na szczęście okaże się, że znajdziesz rozwiązanie pewnego problemu, który zaprzątał ci głowę już od dłuższego czasu. Najszybciej zrelaksujesz w gronie znajomych, dlatego nie spędzaj wolnego czasu samotnie. Dobrym pomysłem będzie wspólna kolacja na mieście. Pomoże przełamać rutynę i naładuje cię pozytywną energią.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Dziś strzelce są wyjątkowo nerwowo i wykazują skłonność do uniesień pod wpływem chwili. Sprawy nie ułatwi zachowanie pewnego znajomego, który wpadł w nowe towarzystwo. Chociaż jego decyzje wydadzą ci się nieodpowiedzialne wiedz, że krytyka z twojej strony wcale nie naprowadzi go na odpowiedni tor. Jesteś zmartwiony, ale wytykanie błędów może tylko nasilić konflikt. Jak ochłoniesz, zaproponuj znajomemu szczerą, spokojną rozmowę. Jeżeli jednak nie zrozumie twoich argumentów, uszanuj jego decyzje.