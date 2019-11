WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na piątek 22 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na piątek 22 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Dzisiaj tryskające optymizmem wodniki będą prawdziwymi duszami towarzystwa. Jesteś pełen pozytywnej energii, którą przyciągasz do siebie ludzi. To sprzyjający moment na nawiązanie nowych znajomości. Zamiast spędzać wolny wieczór w domowym zaciszu bądź otwarty na spotkania towarzyskie. Dobrym pomysłem będzie zarówno wyjście na miasto, jak i zaproszenie gości. Wkrótce pewien znajomy powierzy ci tajemnicę, która zupełnie zmieni twój sposób myślenia. Pamiętaj jednak, by zachować sekret dla siebie. W twoim otoczeniu znajdują się plotkarze, którzy mogliby wam zaszkodzić. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny głosi, że w najbliższym czasie powinieneś się nastawić na intensywny rozwój kariery zawodowej. Chociaż jeszcze niedawno niepokoił cię zastój, wkrótce sytuacja drastycznie się zmieni. Zyskasz nowe obowiązki, które nieco wykraczają poza twoje dotychczasowe zadania, ale masz wystarczające kompetencje, aby im podołać. Gwiazdy są po twojej stronie i czuwają, by nie zabrakło ci motywacji. Korzystaj ze wszystkich okazji do próbowania nowych rzeczy i rozwijania zdobytych wcześniej umiejętności. Będąc otwartym na wiedzę, automatycznie zwiększysz swoje szanse na awans. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Barany są zagubione i pogrążone w nostalgicznych rozważaniach. Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że myślami zacząłeś krążyć wokół pewnej sytuacji z przeszłości. Przez przykre wspomnienie zaczynasz analizować swoje wybory myśląc, jak potoczyłoby się twoje życie, gdybyś postąpił inaczej. Horoskop odradza takie podejście. Nie porównuj się do osób trzecich i bądź otwarty na zmiany, które przynosi los. Pamiętaj, że masz oparcie w bliskiej osobie, która ma podobne priorytety i system wartości. Porozmawiaj z nią o swoich wątpliwościach. Udzieli ci trafnej rady, która pomoże rozwiązać problem, który zaprząta ci głowę już od dłuższego czasu. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Według horoskopu, byki zaczynają podświadomie szukać wolności i niezależności. Jak magnes przyciągają cię osoby, które są kreatywne i nieprzewidywalne w swoich działaniach. Chociaż ciężko będzie ci stronić od niebezpiecznych rozrywek, pamiętaj, że we wszystkim należy zachować umiar. Nierozważnym postępowaniem bardzo niepokoisz rodzinę, dla której jesteś bardzo ważny. W godzinach wieczornych nadarzy się okazja do spotkania w gronie znajomych. Pewna osoba przekaże ci zaskakującą wiadomość, przez którą zupełnie zmienisz zdanie dotyczące postępowania znajomego. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop przypomina, że to właśnie ty jesteś osobą, wobec której powinieneś być szczery. Stale okłamując samego siebie, tracisz grunt pod nogami. Nie wyznaczaj sobie nierealnych celów, którym nie jesteś w stanie sprostać. Masz wiele zalet, w tym przynajmniej jeden talent, który powinieneś rozwijać. Nastał odpowiedni moment do samorozwoju, dlatego na dłuższy czas skończ z błogim lenistwem. Niebawem na horyzoncie pojawi się pewna okazja. Przyjmij wyzwanie, nawet jeżeli będzie wymagało od ciebie dużo pracy. Satysfakcja po jego realizacji da ci motywację do dalszego działania. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Zastanów się, czy aby na pewno nie bierzesz za dużo na swoje barki. Jesteś honorowy i bardzo dumny, ale to nie oznacza, że musisz mieć rozległą wiedzę z rozmaitych dziedzin. Nie ma osoby, która jest w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi na każde pytanie. Jeżeli czujesz, że na twojej drodze pojawił się problem, którego nie umiesz rozwiązać samodzielnie, nie miej pretensji do samego siebie. Lepszym pomysłem będzie poproszenie o pomoc osoby bardziej doświadczone. Masz wiele przyjaciół (w tym również dłużników), którzy chętnie zaoferują ci pomoc. Nie odtrącaj ich oferty, a zaoszczędzisz czas i nerwy. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Lwy są ostatnio przepełnione rozmaitymi emocjami, ale zamartwianie na zapas w niczym nie pomoże. Postępowanie kogoś bliskiego z biegiem czasu coraz bardziej cię niepokoi. Mimo wszystko nie możesz wymagać od tej osoby zmiany decyzji. Masz do czynienia z dorosłą osobą, która sama o sobie decyduje. Wszelkie próby narzucania swojego stanowiska mogą ją tylko zirytować, dlatego postępuj delikatnie. Lwy są z natury bardzo empatycznie. Nic dziwnego, że często przejmujesz się problemami znajomych, ale nie powinieneś stawiać ich nad swoimi. Jeżeli chcesz nakłonić kogoś do zmian, zacznij od samego siebie. Dobrze wiesz, że przejawiasz skłonność do stałego popełniania tych samych błędów, dlatego nie oczekuj od innych nieomylności. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop odradza pannom wydawania dużych sum pieniędzy. Chociaż lubisz mieć wszystko zaplanowane i zazwyczaj umiejętnie gospodarujesz środkami, pod wpływem przyzwyczajeń nowego towarzystwa stopniowo się zmieniasz. Życie ponad stan z czasem może wpędzić cię w kłopoty. Pamiętaj, że masz bogatą osobowość i nie musisz naśladować innych, aby zdobyć ich sympatię. Masz w głowie konkretny cel, na który warto oszczędzać gotówkę. Nie ulegaj presji otoczenia i bądź asertywny. Wartościowi znajomi zrozumieją, że masz inne priorytety i uszanują takie podejście. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Dzień zacznie się bardzo leniwie, a szybka mobilizacja do działania sprawi ci problem. Mimo to spróbuj nie odwlekać obowiązków domowych na później, gdyż mogą skumulować się z innymi zadaniami, bardzo cię przy tym obarczając. Horoskop przewiduje, że niebawem twoim priorytetem staną się sprawy służbowe. Otworzą się przed tobą nowe możliwości, gdyż wpływowa osoba wreszcie zauważy twój potencjał. Umiejętnie wykorzystaj szansę, którą daje ci los. Może się nie powtórzyć. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Twój horoskop dzienny przestrzega przed ocenianiem wszystkich ludzi tą samą miarą. Nadchodzi okres prac zespołowych, który umożliwi ci obserwację wad i zalet współpracowników. Pamiętaj jednak, że na dostrzeżenie potencjału niektórych, potrzeba więcej czasu. Powinieneś również odgrodzić życie zawodowe od prywatnego. Osoby, które na co dzień darzysz dużą sympatią, w kwestiach zawodowych zaczną działać ci na nerwy. Najlepszym pomysłem w zaistniałej sytuacji będzie szczera, spokojna rozmowa. Dyplomatyczne wyjaśnienie pewnych kwestii przyniesie więcej dobrego, niż myślisz. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny uprzedza, że już niedługo na horyzoncie pojawi się pewien problem. Chociaż z początku odniesiesz wrażenie, że dotyczy tylko ciebie, szybko zrozumiesz, iż boryka się z nim więcej osób. Najwyższy czas, abyś nabrał pewności siebie i nie zaczynał analizy sytuacji od szukania własnych błędów. Uwierz w swoje możliwości. Jesteś dobrze zorganizowany i posiadasz zdolności przywódcze. Nie bój się stanąć na czele grupy. Razem obmyślicie strategię wyjścia z trudnej sytuacji. Odkryjesz przy tym nową, charyzmatyczną część swojej osobowości, a inni wreszcie dostrzegą, że masz silny charakter. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Potrzebujesz w swoim życiu zmian. Koziorożec są pomysłowe i wykazują się szczególnie dużą kreatywnością, a powielanie schematów dosłownie je nudzi. Jeżeli z pewnych czynności przestałeś już czerpać satysfakcję, zastanów się nad innymi formami spędzania wolnego czasu. Uwierz, że próbowanie nowych rzeczy wyjdzie ci na dobre. Odkryjesz w sobie nowy talent i sprawdzisz się w dziedzinie, która wcześniej nie wydawała ci się szczególnie interesująca. Pojawi się również okazja do nawiązania nowych znajomości. Pamiętaj jednak, żeby nie odwrócić od siebie swoich starych przyjaciół. Bliska osoba może być o ciebie zazdrosna.