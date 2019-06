Horoskop dzienny na piątek 21 czerwca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości





Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przypomina, że nie należy oceniać książki po okładce. Owszem, pierwsze wrażenie jest istotne, ale ostatnio przejawiasz szczególną tendencję do wyciągania przedwczesnych wniosków. Takie podejście może być bardzo krzywdzące, a już niedługo w twoim otoczeniu pojawią się nowe osoby. Bądź otwarty na ludzi i nie unikaj spotkań towarzyskich. Masz szansę na zbudowanie bliższej relacji z osobą o podobnych zainteresowań. Niestety, jest bardzo nieśmiała, a nawiązywanie nowych znajomości wymaga od niej wiele odwagi. Bądź cierpliwy i nie skreślaj jej, gdy po pierwszej rozmowie nie przypadnie ci do gustu. Zyska przy bliskim poznaniu i może pretendować do miana prawdziwego przyjaciela.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Według twojego dziennego horoskopu, ryby są teraz szczególnie wrażliwe i podatne na negatywne bodźce z otoczenia. Nie możesz pozbyć się uczucia osamotnienia, chociaż masz wokół wielu wartościowych znajomych. Zaistniały stan rzeczy spowodowany jest tym, że masz opory, aby zwierzyć się innym ze swoich problemów. Podświadomie, boisz się być ocenionym, ale nie ku temu powodów. Długa rozmowa na poważne tematy pozwala na zbudowanie silniejszej więzi, a uwierz, że ktoś z twoich znajomych znajdował się w podobnej sytuacji. Po zwierzeniu ze swoich obaw poczujesz dużą ulgę.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Czeka cię ekscytujący dzień pełen niespodzianek. Już od rana wszystkim bykom będzie towarzyszył wyjątkowo dobry nastrój. Gwiazdy obdarzą cię kreatywnością, dzięki której wymyślisz niestandardowe rozwiązanie problemu, który osobom trzecim sprawiał wiele trudności. Wykorzystaj pozytywną aurę i chętnie podejmuj nowe wyzwania. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sytuacją, zdołasz zaimponować osobie, która intryguje cię już od dłuższego czasu. Okazja do wspólnego spotkania nadarzy się szybciej, niż myślisz. Jej skutek będzie zaskakujący.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Twój horoskop dzienny przestrzega cię przed składaniem bezmyślnych obietnic, jeżeli nie masz stuprocentowej pewności, że dotrzymasz danego słowa. Byki przywiązują dużą uwagę do tego, co myślą o nich inni. Nie ma niczego złego w dbaniu o wizerunek, dopóki zachowujesz w tym umiar. Próbując wykonać na raz zbyt wiele trudnych zadań, możesz finalnie nie podołać żadnemu. Kluczem do sukcesu, w twojej sytuacji okaże się szczerość. Każdy ma swoje mocne i słabe strony, a przyznawanie do słabości, wcale nie uczyni cię gorszym.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Horoskop przeczuwa, że osoba, z którą zazwyczaj bardzo dobrze się dogadujesz, mocno nadepnie ci na odcisk. Zaczęła obracać się w nowym towarzystwie o zupełnie innych zainteresowaniach i podejściu do życia. Ta znajomość doprowadziła do zmiany w jej priorytetach, które stały się zupełnie inne od twoich. Nie zdołasz wiecznie dusić w sobie złości, ale nagły wybuch tylko pogorszyłby sytuację. Dobrym rozwiązaniem, nie będzie także usilne ignorowanie jej zachowania. Przygotuj porządne argumenty i zaproponuj znajomemu długą, szczerą rozmowę. Bez niej nie dojdziecie do porozumienia.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Raki są ostatnio wyjątkowo nerwowe i sceptycznie nastawione do otoczenia. Rozpamiętywanie jednej przykrej sytuacji nie przyniesie jednak ze sobą niczego dobrego. Ciągle tryskając pesymizmem i chłodną postawą względem znajomych, tylko zrazisz do siebie ludzi. Weź kilka głębszych oddech i spróbuj spojrzeć na wszystko bardziej obiektywnie. W rzeczywistości wcale nie prześladuje cię pech, a jedno potknięcie wcale nie zwiastuje twojej porażki. Im szybciej zmobilizujesz się do pracy, tym zwiększysz swoje szanse na sukces. Bez pozytywnego nastawienia będzie ci jednak o wiele trudniej.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop przypomina, że masz wokół siebie naprawdę mądrych doradców. Chociaż zazwyczaj preferujesz sam podejmować decyzje, tym razem warto poprosić ich o radę. Wkrótce staniesz w obliczu pewnego dylematu i będziesz potrzebował opinii osoby, która spojrzy na sytuację z należytym dystansem. Poprawie ulegną natomiast sprawy rodzinne. Usłyszycie pozytywną wiadomość, która was bardzo do siebie zbliży. Ostatnio nie miałeś zbyt dużo czasu na spotkania z bliskimi, ale wreszcie będziesz mógł to nadrobić. Wasze relacje są bardzo ważne. Pielęgnuj je, a będziecie moli zawsze na sobie polegać.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Twój dzienny horoskop głosi, że niebawem uczucie samotności minie, dlatego nie powinieneś martwić się na zapas okresem życia w pojedynkę. Twoi najbliżsi bardzo za tobą tęsknią, ale natłok pracy i piętrzące się problemy sprawiają, że wciąż odkładają spotkanie. Na szczęście, sytuacja wreszcie ulega zmianie. Nadarzy się również okazja do dalszego wyjazdu. Podróż dobrze ci zrobi i dzięki niej zyskasz czas na przeanalizowanie spraw, którym wcześniej nie mogłeś poświęcić zbyt wiele uwagi.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Przed tobą pracowity dzień pełen rozmaitych wyzwań. Chociaż zacznie się łagodnie, w godzinach popołudniowych niespodziewanie zaczną piętrzyć się pewne problemy. Mimo przeciwności losu bądź zdeterminowany i nie trać motywacji. Masz w głowie dokładny plan działania. Pamiętaj, że twoje postępowanie ma określony cel i w dalszej perspektywie bardzo się opłaci. Uważaj na osoby spod znaków lwa i byka. Kieruje nimi zazdrość, przez co mogą udzielać nieszczerych rad.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop radzi niezwłocznie uporządkować bieżące sprawy. Zwróć uwagę, że ostatnimi czasy, zamiast skoncentrować na jednym ściśle ustalonym celu, zaczynasz chwytać się rozmaitych zajęć. Takie działania doprowadzą do chaosu w sprawach zawodowych i chociaż masz dużą wiedzę, działanie bez planu w tym przypadku będzie syzyfową pracą. Spróbuj ograniczyć błahe rozrywki i czynności, które rozpraszają twoją uwagę. Im szybciej skupisz się na działaniu, tym lepiej. W razie potrzeby zgłoś się o radę do osób starszy i bardziej doświadczonych. Podpowiedzą, jakie korki w będą najkorzystniejsze dla rozwoju twojej kariery.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Strzelce są z natury bardzo ambitne i pracowite, a wnioski wyciągnięte z sytuacji, które przydarzyły się znajomym, sprawiły, że zaczynasz myśleć przyszłościowo. Mimo wielu atutów takiego podejścia powinieneś wiedzieć, że we wszystkim należy zachować umiar, a przesadny pedantyzm może skutkować konfliktami z innymi. Nie narzucaj innym swoich metod działania i pod żadnym pozorem nie wytykaj im błędów. Nie ma nic złego w doradzaniu, ale wymuszanie konkretnych działań zostanie źle odebrane, a w efekcie doprowadzi do ochłodzenia waszych relacji.