Horoskop dzienny na piątek 18 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na piątek 18 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny radzi nie udawać kogoś, kim nie jesteś. Zamiast próbować na siłę przypodobać się wszystkim dookoła, postaw na autentyczność. Sympatię innych zaskarbisz sobie szczerością i poczuciem humoru. Ludzie chcą poznać ciebie, a nie osobę, którą próbujesz udawać. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny wskazuje, że nadszedł dobry czas na rywalizację. Podejmij rękawicę rzuconą ci przez los i nie ustawaj w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. Na horyzoncie pojawi się rywal, który nie zawsze będzie grał czysto. Nie zniżaj się do jego poziomu. Tylko postępując sprawiedliwie, osiągniesz sukces i zachowasz czyste sumienie. Takie zwycięstwo będzie smakować znacznie lepiej. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Po całym tygodniu ciężkiej pracy marzysz o chwili wytchnienia i odpoczynku. Warto jednak spróbować wykrzesać z siebie resztki sił i zrealizować część weekendowych obowiązków dzisiaj. Dzięki temu przez najbliższe dwa dni będziesz mógł odpocząć bez konieczności zaprzątania sobie głowy zaległymi obowiązkami. Będziesz mieć też więcej czasu dla swoich najbliższych, którym brakuj kontaktu z tobą. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Czeka cię trudny i stresujący dzień. Dlatego warto pamiętać o punktualności. Dzięki przybyciu na miejsce kilka minut wcześniej unikniesz dodatkowych nerwów. Podczas spotkań rozmówcy będą próbowali cię sprowokować i wytrącić z równowagi. Nie daj się im pokonać. Zachowaj zimną głowę. Bądź pewny siebie i udowodnij, że jesteś właściwą osobą we właściwym miejscu. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) To twój szczęśliwy dzień. Horoskop dzienny przewiduje, że pomysł, którego od dawna nie byłeś pewny, okaże się strzałem w dziesiątkę. Ciężka praca przyniesie znacznie lepsze rezultaty, niż się spodziewałeś. Twój sukces przykuje uwagę wielu wpływowych osób. Jeżeli dobrze rozegrasz tę sytuację, możesz wiele osiągnąć. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Po długim i ciężkim tygodniu nareszcie znajdziesz chwilę dla siebie. Korzystaj z niej, póki możesz. Zrelaksuj się i spróbuj zebrać jak najwięcej sił na nadchodzący tydzień. Przed tobą trudny okres, obfitujący w wiele trudnych wyzwań. Każda minuta odpoczynku może przesądzić o twoim sukcesie lub porażce. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop dzienny radzi postawić na odwagę. Od dawna darzysz kogoś uczuciem, ale nie masz w sobie dość dużo pewności siebie, żeby wykonać pierwszy krok. Pamiętaj, że stojąc z boku i przyglądając się całej sytuacji, nic nie wskórasz. Tym razem musisz przejąć inicjatywę i zaryzykować. Uwierz w siebie, a los zacznie ci wreszcie sprzyjać i to nie tylko w sprawach sercowych. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Od dawna tkwisz w miejscu i popadasz w marazm. Taka rutyna powoli zabija twoją kreatywność i osobowość. Horoskop dzienny podpowiada, że nadszedł dobry czas na zmiany. Zamiast codziennie wykonywać te same czynności, spróbuj czegoś nowego. Znajdź nową pasję, która zmieni nieco twój kąt patrzenia na świat. Nie wszystkie zmiany są złe. Niektóre wnoszą do życia wiele dobrego. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) W twoim otoczeniu pojawiła się nowa osoba. Darzysz ją niechęcią moim, iż nic o niej nie wiesz. Spróbujcie się lepiej poznać. Przełam pierwsze lody i wyjdź z inicjatywą. Horoskop dzienny przewiduje, że nadszedł czas na zawiązywanie nowych znajomości. Może nieco głębsze poznanie pozwoli ci zmienić zdania. Jeżeli ni, to przynajmniej nie będziesz mieć wyrzutów sumienia, że nie spróbowałeś. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś wszystkie skorpiony będą bardzo energiczne. Nadmiar sił będzie pchał je do podejmowania się znacznie większej liczby obowiązków niż dotychczas. Ten nadmiar energii warto wykorzystać, pomagając współpracownikom. Po południu możesz wybrać się na spacer lub siłownię, żeby przekuć nadmiar energii na dobrą formę. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) W ostatnich dniach bagatelizowałeś wiele obowiązków, mając nadzieję, że ktoś wykona pracę za ciebie. Twój plan zawiedzie. Horoskop dzienny przewiduje, że ten dzień będzie bardzo pracowity. Będziesz musiał uporać się ze wszystkimi zaległymi obowiązkami, a na dodatek pojawi się kilka nowych i pilnych zadań. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) W ostatnim czasie zaniedbałeś kwestie zdrowotne. Czasem coś cię zabolało, innym razem budziłeś się zmęczony. Twoja naturalna chęć do życia jest ostatnio jakby uśpiona. Nie bagatelizuj tych objawów. Może to być początek jesiennej depresji lub znacznie większy problem. Horoskop radzi skontaktować się ze specjalistą.