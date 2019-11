WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 2 godziny temu Horoskop dzienny na piątek 15 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na piątek 15 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na piątek 15 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Horoskop zwiastuje okres rywalizacji. Masz przed sobą określony cel, do którego dążysz. W pewnym momencie na twojej drodze pojawi się jednak godny przeciwnik. To osoba inteligentna i doświadczona, chociaż jej wiedza dotyczy innych dziedzin niż twoja. Nie pozwól, żeby taki stan rzeczy popsuł ci nerwy. Zaufaj swojemu dotychczasowemu podejściu i nie sugeruj się jego innowacyjnymi sposobami rozwiązywania problemów. Jeżeli będziesz potrzebował wsparcia, zgłoś się do lwów i koziorożców. Udzielą cennych wskazówek. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że los sprzyja pracom zespołowym. Chociaż ryby są z natury indywidualistami, tym razem to właśnie działanie grupowe będzie dla nich korzystniejsze. Nie bój się stanąć na pozycji lidera. Obudzą się w tobie zdolności przywódcze, a współpracownicy docenią twoje niebanalne pomysły. Pamiętaj jednak, żeby konsultować z nimi swoje decyzje i pytać o zdanie. Horoskop podpowiada, że dzięki temu wzbudzisz nie tylko ich szacunek, ale również sympatie. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Zdaniem horoskopu to nie jest dobry moment na rozwój spraw sercowych. Chociaż na horyzoncie pojawiają się kolejni adoratorzy, myślami wciąż krążysz wokół pewnej osoby. Zawód miłosny zdarza się każdemu i nie powinieneś brać do siebie usłyszanych wcześniej, gorzkich słów. Jeżeli czujesz się zagubiony, nie wchodź w nowe relacje. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie spędzanie większej ilości czasu z bliskimi. Pamiętaj, że masz wokół siebie na ludzi, na których zawsze możesz polegać. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Twój horoskop przeczuwa, że ostatni jesteś zmęczony i wciąż brakuje ci chęci do działania. Powinieneś zrobić sobie przerwę od pracy, by na chwilę oderwać się od rzeczywistości. To idealny moment na planowanie urlopu lub chociażby wyjazdu na weekend. Podróże i czas spędzony na łonie natury pozwolą ci oderwać się od rzeczywistości. Zadbaj jednak o dobre towarzystwo, które uczyni wyprawę weselszą. Doskonałym towarzyszem podróży będzie dawny przyjaciel, z którym powoli zaczyna zacierać ci się kontakt. Musicie wyjaśnić sobie parę spraw, prawda? Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Nie próbuj na siłę dopasować się do innych. Według horoskopu wkraczasz w nowe towarzystwo. Masz świadomość, że pierwsze wrażenie jest niezwykle istotne, dlatego ważysz każde słowo i uważasz, aby przez przypadek nie powiedzieć czegoś nietaktownego. Nie ma niczego złego w zachowaniu ostrożności, dopóki nie stajesz się zbyt zachowawczy, co może wyglądać karykaturalnie. Wiedz, że to właśnie szczerość przemówi na twoją korzyść. Nie zmieniaj zdania pod wpływem osób trzecich, a w razie potrzeby miej odwagę wyjść przed szereg. Największą sympatię zyskasz będąc sobą. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Pewna osoba bardzo cię zraniła, przez co ignorujesz wszystkie próby kontaktu z jej strony. Naturalne, że potrzebujesz czasu, aby przemyśleć sytuację, ale horoskop odradza pochopne działania. Spróbuj postawić się sytuacji osoby, która usiłuje skłonić cię do rozmowy. Niewykluczone, że jest coś, o czym nie wiesz, a nie powinieneś oceniać wydarzenia tylko przez pryzmat relacji jednej osoby. Zawsze są dwie strony medalu, a niektóre rzeczy widziane z innych perspektyw wyglądają zupełnie inaczej. Wysłuchaj, nim wyrobisz sobie ostateczne zdanie. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Dzisiejszy dzień zacznie się dość aktywnie. Już na początku będziesz musiał sprostać wielu zadaniom, z których część znacznie odstaje od zakresu twoich podstawowych obowiązków. Pamiętaj, że pośpiech nie sprzyja precyzji, a w stresujących chwilach łatwiej o popełnienie błędu. Twój horoskop dzienny radzi, żebyś dokładnie czytał każdy dokument, nim przekażesz go osobom trzecim. Z konsekwencjami ewentualnych pomyłek, mógłbyś się borykać przez dłuższy okres, dlatego warto popracować dłużej i mieć pewność, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Twój horoskop dzienny zwiastuje dzień pełen niespodzianek. Nastąpi przełom w relacjach z pewną osobą. Niespodziewana sytuacja zmusi was do współpracy, która okaże się pretekstem do przeprowadzenia długiej, szczerej rozmowy. Dotychczas brakowało wam zarówno śmiałości, jak i czasu do poruszenia pewnych kwestii. Miej jednak na uwadze, że nie da się zbudować zaufania bez pełnej szczerości. Oboje nadal analizujecie pewną sytuację, chociaż jeszcze nie poruszyliście tego tematu. Najwyższy czas na przełamanie wewnętrznych barier. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop sugeruje, byś dokładnie przemyślał to, czego sobie życzysz. Wagi są z natury bardzo poukładane i lubią wszystko planować. Dobrze, że wyznaczasz sobie ambitne cele, do których dążysz, ale czasem warto zatrzymać się w pędzie za marzeniami. Przez ciągłe skupienie na realizacji postanowień, zaczynasz ignorować istotne wskazówki, które podsuwa ci los. Nie myśl tak przyszłościowo, kiedy wokół dzieje się tak dużo. Niedługo ktoś złoży ci pewną spontaniczną propozycję. Zgódź się. Czasem warto wyjść poza schemat. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Horoskop przepowiada, że to dobry moment do rozwoju zainteresowań. Do twojego życia zaczyna wdzierać się rutyna. Schematyczne wykonywanie tych samych czynności jest nużące, a codzienne rozrywki przestały sprawiać ci przyjemność. Zaistniałą sytuacją to znak, że powinieneś wprowadzić do swojego harmonogramy pewne zmiany. Twoi znajomi mają liczne hobby, o którym chętnie rozmawiają. Niech ich zapał będzie dla ciebie inspiracją. To dobry moment na próbowanie nowych rzeczy i powracaniu do dawnych pasji. Obudzisz w sobie kreatywność, która będzie przydatna również w sprawach zawodowych. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop czuje, że dziś strzelce dosłownie tryskają energią. Nie siedź w domu i wykorzystaj sprzyjającą aurę. Dobrze zrobią Ci spotkania ze znajomymi i czas spędzony na świeżym powietrzu. Złe samopoczucie nareszcie minie, a informacja usłyszana od pewnej osoby sprawi, że nabierzesz szczególnych chęci do działania. Będziesz nadawać na tych samych falach ze skorpionami oraz pannami. Wpadniecie na pewien pomysł, którego realizacja bardzo Was do siebie zbliży. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Według twojego dziennego horoskopu dojdzie dziś do pewnego nieporozumienia. Gwiazdy przeczuwają nadchodzący zamęt, który dotknie wielu ludzi, w tym ciebie. Usłyszysz szokującą wiadomość, która zadziwi również twoich znajomych. Przed wyciągnięciem pochopnych wniosków, wysłuchaj jednak wersji wydarzeń wszystkich stron. Pamiętaj, że jedna sytuacja widziana przez różne osoby może być rozumiana zupełnie inaczej, a prawda najczęściej wisi pośrodku. Nie daj się wciągnąć w cudze konflikty i skoncentruj jedynie na aspekcie własnej osoby. Dzięki temu unikniesz kolejnych, piętrzących się problemów. 