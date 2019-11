WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na niedzielę 17 listopada 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Według horoskopu trudniejszy okres powoli mija i niebawem zacznie dopisywać ci szczęście w sprawach miłosnych. Zajęty ciągłymi obowiązkami nawet dostrzegłeś, że masz więcej niż jednego adoratora. Mimo wszystko horoskop odradza wodnikom pochopne działania. W zaistniałej sytuacji lepiej sprawdzi się działanie według przemyślanego planu i zastosowanie metody małych kroków. Pośpiech nie sprzyja rozwojowi głębszych relacji, a nauczony doświadczeniem wiesz, że często nawet kluczowe cechy danej osoby poznajemy z czasem. Wiele osób, które z początku nie wydają się interesujące, zyskuje przy bliższym poznaniu. Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny dostrzega, że ostatnio ryby są wyjątkowo wrażliwe i skłonne do nagłych wybuchów, po których przychodzi moment refleksji. Pewnej osobie powiedziałeś o kilka słów za dużo i masz wyrzuty sumienia. Rozpamiętywanie sytuacji nie przyniesie ci ulgi, dlatego zdobądź się na odwagę i szczerze przeproś. Pamiętaj, że nikt nie jest nieomylny, a ludzie uczą się na błędach. Twój gest zostanie doceniony, a dobry nastrój szybko do ciebie wróci. Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop uprzedza, byś bez względu na okoliczności nie lgnął do środowiska, w którym czujesz się niechciany. Chciałbyś dołączyć do pewnego towarzystwa, ale nie możesz pozbyć się wrażenia, że niektóre osoby patrzą tam na ciebie z góry. Przeanalizuj swoje cele i przestań brnąć w znajomość, która cię unieszczęśliwia. Zamiast tego spróbuj otworzyć się na innych ludzi. Masz wokół siebie wiele wartościowych, ale nieśmiałych i skromnych osób. To właśnie im powinieneś poświęcić uwagę. Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) W najbliższym czasie byki powinny powstrzymać się od podejmowania ryzykownych decyzji. Chociaż osobom w twoim otoczeniu takie działania wyszły na dobre, wiedz, że szczęśliwa passa nie będzie trwać wiecznie. Zamiast stawiać wszystko na jedną kartę, postaw na sprawdzone, bezpieczniejsze metody. Fakt, że na niektóre działania będziesz musiał poświęcić więcej czasu, wcale nie powstrzyma cię od samorozwoju. Przeciwnie, najbardziej przyda ci się lekcja precyzji. Bądź cierpliwy i nie pozwól, by otoczenie wywarło na tobie presję. Już niedługo gwiazdy obdarzą cię dużą kreatywnością, dzięki której wyróżnisz się z tłumu. Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Czeka cię aktywny dzień pełen niespodzianek. Rano usłyszysz dobrą wiadomość, która od razu doda ci chęci do działania. Czerp inspiracje z otoczenia. Gwiazdy zsyłają na ciebie dużą pomyślność, dzięki której unikniesz nieprzewidzianych wypadków losowych. Chętnie podejmuj nowe wyzwania i skorzystaj z okazji, by sprawdzić się w różnych sytuacjach. To dobry moment na rozwój kariery zawodowej. Umiejętności zdobyte w najbliższych dniach, będą bardziej przydatne, niż ci się wydaje. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Horoskop przeczuwa, że odkryjesz w sobie nowy talent. Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Nie kryj swoich obaw i trosk przed najbliższymi. Horoskop przypomina, że nawet najsilniejsze charaktery potrzebują czasem wsparcia osób trzecich. Istnienie problemów wcale nie świadczy o ich słabości, a ukrywanie zmartwień doprowadza do kłębienia się w tobie negatywnych emocji. Raki powinny przez pewien czas odpocząć od pracy i dodatkowych zadań. Dobrze zrobi ci zmiana otoczenia, dlatego zastanów się nad dalszą podróżą lub chociaż wyjazdem na weekend. Stoisz w obliczu dylematu i nim dokonasz ostatecznego wyboru, powinieneś dokładnie przemyśleć pewne kwestie. Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Horoskop uprzedza, że w najbliższym czasie powinieneś szczególnie uważać na fałszywe osoby. Krąg twoich znajomych poszerzył się o nowe osoby, których nie zdążyłeś jeszcze bliżej poznać. Zwykle ufne i otwarte lwy, tym razem powinny kłaść szczególny nacisk na to, co i do kogo mówią. Nie zwierzaj się ze swoich sekretów, w obecności ludzi, do których nie masz pełnego zaufania. Przypadkowo wypowiedziane słowo, może przemówić na twoją niekorzyść. Wieczorem przyjdzie ci się zmierzyć z nieoczekiwanym problemem. Poradzisz sobie z nim szybciej, jeśli skorzystasz z pomocy przyjaciela. Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Twoje życie nabiera rozpędu i chociaż wiele czynników zacznie absorbować twoją uwagę, horoskop nakazuje zachować rozwagę. Wkraczasz w nowe towarzystwo i poznasz ludzi, którzy zaimponują ci pod wieloma względami. Miej jednak na uwadze, że masz do czynienia z prawdziwą mieszanką ambicji oraz charakterów, co może doprowadzić do nieporozumień. Unikaj konfliktów i skup się na własnych priorytetach. To dobry moment na próbowanie nowych rzeczy, rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy. Obserwuj nowych znajomych. Możesz się od nich wiele nauczyć. Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09-22.10) Horoskop podpowiada, że powinieneś lepiej się cenić. Jeżeli wnikliwie przeanalizujesz swoje ostatnie postępowanie, zauważysz, bardzo często podejmujesz się wykonywania zadań, które w rzeczywistości są znaczenie poniżej twoich kompetencji. Taki stan rzecz może skutecznie nie tylko marnuje twój potencjał, ale również sprawa, że jesteś niedoceniany wśród innych. Zarówno twoja wiedza, jak i doświadczenie są wystarczająco duże, abyś wykonywał ambitniejsze zadania. Nie wmawiaj sobie, że wszystko jest w porządku, jeżeli obecne stanowisko nie daje ci żadnych możliwości rozwoju. Najwyższy czas, by porozmawiać z przełożonym lub poważnie zastanowić się nad zmianą pracy. Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Twój horoskop dzienny zwiastuje korzystny okres dla rozwoju relacji międzyludzkich. Będziesz prawdziwą dużą towarzystwa, a twojego dobrego nastroju nie popsują nawet drobne problemy w sprawach zawodowych. Pamiętaj, że cieszysz się sympatią wpływowych osób, które w razie potrzeby podadzą ci pomocną dłoń. Nastąpi również przełom w sprawach miłosnych, a na twojej drodze stanie więcej, niż jeden wielbiciel. Miej na uwadze, że pośpiech nie sprzyja przemyślanym decyzjom. Zwracaj uwagę na znaki, które wysyła ci los i nie angażuj się zbyt mocno w nową relację, dopóki dobrze nie poznasz drugiej osoby. Horoskop dzienny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dzienny mówi, że strzelce są dzisiaj wyjątkowo rozkojarzone, przez co ciężko im skupić myśli na jednej rzeczy. To zrozumiałe, że nie możesz doczekać się pewnego wydarzenia. Pokładasz w nim duże nadzieje, a twój entuzjazm przy okazji udziela się otoczeniu. Uważaj jednak, by przez wybieganie w przód, nie przegapić istotnych wskazówek, które będzie podsuwał ci los. Chociaż jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, bieżące wydarzenia będą miały decydujący skutek na twoje najbliższe dni. Bądź dobrym obserwatorem, a wszystko ułoży się po twojej myśli. Horoskop dzienny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Przed tobą napięty okres i dzień pełen różnych wyzwań. Zaciekła rywalizacja z pewną osobą skłoni cię do szukania niestandardowych rozwiązań. Już od dłuższego czasu masz w głowie pełen plan, który stopniowo wprowadzasz w życie. Na twojej drodze stanie jednak godny przeciwnik. Chociaż jego doświadczenie jest mniejsze, ma rozległą wiedzę, a pomysłowością wyróżni się z tłumu. Jeżeli chcesz osiągnąć zmierzony cel, będziesz musiał poszerzyć swój zakres wiedzy i przełamać się, by spróbować robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś. Znajomość nowych metod działania to twój najsłabszy punkt, ale wciąż masz czas na nadrobienie zaległości.