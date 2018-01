Gretkowska złożyła "nieżyczenia" noworoczne. Jest naprawdę ostro

"Witajcie po pijackiej nocy żywych trupów pierdzących bengalami. (…) Lud się bawi i to są fajerwerki zwycięstwa PiS-u. Będą większe za rok, jeden wielki karnawał idiotów nas czeka w 2018" – tak zaczynają się "nieżyczenia" pisarki. W długim wpisie nie oszczędza ks. Rydzyka i Jarosława Kaczyńskiego.

Manuela Gretkowska już na początku przekonuje, że pierwszy dzień roku nie różni się niczym od poprzednich, bo rządzą nami "dwaj najmniej męscy mężczyźni". Kontrowersyjna autorka ma na myśli Jarosława Kaczyńskiego i o. Tadeusza Rydzyka. Padają naprawdę mocne słowa: "(…) Jeden ubiera się w mała czarną do kostek. A drugi, może co najwyżej dla przyjemności, włożyć palec w tyłek kota". Pisarka twierdzi też, że nienawidzą kobiet poza Maryją i własną matką, czytamy. Pije w ten sposób do prób zmiany prawa aborcyjnego.